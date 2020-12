Neue Nutzung des Harthaer Bahnhofs bahnt sich an

Hartha

Erst dieses Jahr sorgten bemühte Harthaer Bürger dafür, dass der Bahnhofsvorplatz ein neues Gesicht bekommt und zum Verweilen einlädt. Doch der Bahnhof selber ist seit vielen Jahren ungenutzt und wirkt nicht besonders einladend. Nun scheint sich jedoch eine neue Nutzung des alten Gemäuers anzubahnen. In der Stadtratssitzung am 10. Dezember wollen zwei private Investoren jeweils ihr Konzept für den Bahnhof vorstellen. Laut Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) handelt es sich um Interessenten aus Hartha selbst. Wie ihre Konzepte aussehen, ist jedoch noch nicht bekannt.

In der Vergangenheit gab es bereits von verschiedenen Seiten Interessensbekundungen an der Nutzung des Harthaer Bahnhofs. So wollte Erik Messerschmidt aus Mittweida vor einigen Jahren das Bahnhofsgebäude erwerben. Der Stadtrat hatte bereits seine Zustimmung gegeben. Doch der Privatmann trat aus privaten Gründen vom Kauf zurück. Ebenfalls wollte ein Verein den Bahnhof nutzen – für Jugend- und soziokulturelle Zwecke. Auch dazu kam es nicht.

Von Tim Niklas Herholz