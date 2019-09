Döbeln/Waldheim/Colditz

Am übernächsten Sonntag wird in Döbeln eine neue Pfarrei gegründet. Sie wird den Namen St. Paulus tragen und soll das geistliche Zuhause für etwa 1.500 katholische Christen in der Region werden. Mit einem Festgottesdienst wollen die Gläubigen die Neugründung am 15. September um 10.30 Uhr in der Döbelner Pfarrkirche St. Johannes feiern. In der neuen Pfarrei St. Paulus werden die bisherigen Pfarreien St. Johannes Döbeln und St. Paulus mit den kirchlichen Orten Colditz, Döbeln, Hartha, Leisnig, Roßwein und Waldheim aufgehen. Pfarrkirche und Sitz der Gemeinde wird in Döbeln sein.

Zusammenlegung seit 2013 in der Mache

„Das Thema unsere Pfarreien zusammen zu legen, wurde 2013 von unserem damaligen Bischof Koch angestoßen“, sagt Bernhard Maluck vom Döbelner Pfarrgemeinderat. „Seit mehreren Jahren arbeiten wir eng zusammen und bereiten die Neugründung gemeinsam vor“, ergänzt Christoph Naacke vom Waldheimer Pfarrgemeinderat. Ziel war es, nicht eine Gemeinde zur anderen zuzuschlagen, sondern aus zwei Gemeinden mit fünf Kirchen eine neue zu machen. Seit 2015 läuft dieser pastoralen Erkundungsprozess. Mehr als 20 Treffen gab es seither. Am Sonntag, dem 15. September, soll es nun soweit sein. Gemeinsam mit dem Bischof Heinrich Timmerevers wird eine Heilige Messe zur Neugründung gefeiert, welche die Kirchenchöre und eine Jugendband gestalten. Danach wird es im Festzelt einen feierlichen Empfang sowie eine Gemeindefest mit Musik und Kinderprogramm geben.

Hintergrund der Neugründung und Zusammenführung der katholischen Gemeinden ist der Rückgang der Zahl der Gemeindemitglieder in den letzten drei Jahrzehnten durch Abwanderung und demografischen Wandel.

Neue Struktur für Seelsorge

Der Döbelner Pfarrer Andreas Jaster (49) wird die zukünftige neue Pfarrei als hauptamtlicher Seelsorger leiten. Unterstützt wird er dabei von Pfarrer Andreas Leuschner (68) aus Leisnig sowie den beiden sich im Ruhestand befindlichen Pfarrern Klaus Orland (71) und Hubert Schuster (76). Die Seelsorge soll in dieser neuen Struktur langfristig erhalten werden. Neben dem einen vom Bistum entsandten hauptamtlichen Pfarrer und einem Gemeindereferenten kommt vor allem auf die ehrenamtlichen Laien in der Gemeinde einiges an Arbeit zu.

Entstanden sind die katholischen Gemeinden in der Region in der Gründerzeit, als Arbeitskräfte aus dem katholischen Bayern und aus Böhmen nach Sachsen kamen. Nach dem zweiten Weltkrieg wuchsen die Gemeinden dramatisch durch den Zuzug der Vertriebenen aus Schlesien, Ungarn, Ostpreußen und dem Sudetenland. Seit 40 Jahren allerdings sinkt die Zahl der Gemeindeglieder und Gottesdienstbesucher dramatisch. 1980 gab es im Gebiet der neuen Pfarrgemeinde noch fünf Priester und einige Seelsorgehelferinnen.

Von Thomas Sparrer