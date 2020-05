Neue Rätsel-Rallye durch Roßwein – nur noch wenige Plätze

Roßwein

Weil es beim ersten Mal so gut angekommen ist und um den Kindertag am Pfingstmontag nachträglich begehen u können, hat sich das Bürgerhaus-Team eine zweite „ Schnitzeljagd“ durch die Stadt ausgedacht. In Zusammenarbeit mit diversen Vereinen, Unternehmen und Kreativen der Stadt ist für die Nachmittagsstunden des kommenden Dienstages die Roßweiner Stadt-Rallye vorbereitet worden. Die Teilnehmer erwartet jede Menge Spaß, geheime Verschlüsselungen und Rätsel!

Von der starken Nachfrage der ersten Schnitzeljagd beflügelt, hat sich das Bürgerhaus-Team nun an eine Rätsel-Ralley für Kinder im lesefähigen Alter gewagt. Für die heißt es dann: Wie gut kennt ihr euch in Roßwein aus? Seid ihr aufmerksam und pfiffig genug, um das Rätsel zu lösen und den Geheimcode zu knacken? Probiert es aus und macht mit!

Anzeige

Am Ende der Rätselrallye erwarten die Teilnehmer tolle Überraschungen. Allerhand Mitmacher und Mitmacherinnen der Stadt unterstützen das Bürgerhaus-Team auch dieses Mal wieder tatkräftig dabei, die Kinder auf die Jagd zu schicken. Die Teilnehmerliste ist schon gut gefüllt, aber noch gibt es fünf Plätze, die belegt werden könnten. Wer sich noch anmelden möchte, kann das jetzt nur noch per Mail erledigen: an buergerhaus-rosswein@gmx.de.

Weitere LVZ+ Artikel

Von Manuela Engelmann-Bunk