Neue Regeln in Döbeln: kurz parken und langsamer fahren

Döbeln

Neue Park- und Geschwindigkeitsregeln gelten jetzt in Döbelns Innenstadt – konkret auf der Ritterstraße und der Kleinen Kirchgasse. Zunächst zum Parken: Zwischen den Kegelbrüdern und dem Spielwarengeschäft Faßbinder gibt es links jetzt ausschließlich Kurzzeitparkplätze für halbstündiges Parken mit Parkscheibe. Michael Gindler vom Bauhof stellte am Donnerstag mit einem Kollegen die entsprechenden Schilder auf. „Die Gewerbetreibenden haben sich das gewünscht. Es soll so besser möglich sein, schnell in den Geschäften etwas zu erledigen“, erklärt Stadtsprecher Thomas Mettcher. Die Kurzzeitpark-Regel gilt montags bis freitags, 8 bis 17 Uhr und auch sonnabends, 7 bis 13 Uhr, für jeweils eine halbe Stunde.

Weniger Bewohnerparkplätze

Die Bewohnerparkplätze entfallen auf dieser Seite und zwischen Kegelbrüdern und Sattelstraße bleibt es dauerhaft beim Längsparken. Das war ursprünglich wegen einer Umleitung eingerichtet worden. An der rechten Seite der Ritterstraße bleiben die Regeln wie gehabt. Das heißt, es muss mit Parkschein oder Bewohnerausweis geparkt werden – und das montags bis freitags, 8 bis 17 Uhr.

Abbiegen sicherer

Zur Geschwindigkeit: Auf der Kleinen Kirchgasse gilt jetzt aus Richtung Oberbrücke kommend vor der Kreuzung mit Großer Kirchgasse und Lutherplatz eine „30“ – für eine Strecke von 100 Metern. Der Grund: Das Ausfahren aus der Großen Kirchgasse (vom Obermarkt) auf die Kleine Kirchgasse soll somit sicherer werden. Gerade für Linksabbieger ist es an dieser Stelle nicht einfach, auf die Hauptstraße aufzufahren, wenn auf dieser die Fahrzeuge schnell herannahen.

