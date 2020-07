Neue Rohre, aber mehr nicht – Roßweiner Straße in Döbeln wird voll gesperrt

Döbeln

Auf die Döbelner kommt in den nächsten Monaten einiges zu. Am 27. Juli beginnen in der Roßweiner Straße in Döbeln Straßenbauarbeiten. Die Roßweiner Straße wird bis November voll gesperrt sein.

Im Auftrag des Abwasserzweckverbandes (AZV) Döbeln-Jahnatal werden zwischen der Einmündung Industriestraße und dem Ortsausgang die Mischwasserleitung und die entsprechenden Hausanschlüsse erneuert.

Bauberatung im Rathaus

Am Dienstagvormittag fand dazu im Rathaus die Beratung über die möglichen Umleitungen statt. „Die Arbeiten erfolgen in mehreren Bauabschnitten. Sie beginnen in dem Abschnitt zwischen den Einmündungen Industriestraße und Rößchengrundstraße“, sagte Stadtpressesprecher Thomas Mettcher nach der Runde. In der Zeit ist die Kindertagesstätte Rößchengrund aus Richtung Döbelner Innenstadt nicht erreichbar. „Deshalb wird für Eltern, die ihre Kinder in die Kita bringen oder abholen in der Industriestraße ein Kurzzeitparkplatz eingerichtet. Zudem wurden bewusst die Arbeiten in diesem Abschnitt in die Ferienzeit gelegt, da auch die Kita in der Ferienzeit weniger frequentiert ist“, schildert Thomas Mettcher.

Anwohner und Anlieger werden während der Bauarbeiten über das bauausführende Unternehmen über die Erreichbarkeit der Grundstücke informiert. Den Zuschlag bekam die, die LFT Tiefbau GmbH Ostrau, die schon viele knifflige Baustellen in der Stadt absolvierte.

AZV verbuddelt riesige Rohre

Der Abwasserzweckverband lässt für eine halbe Million Euro auf insgesamt 500 Metern Länge die alten Steinzeugrohre durch neue Kunststoffrohre ersetzen. Die alten Rohre liegen mittlerweile seit 50 und 60 Jahren unter der Straße und sind entsprechend störanfällig. Verlegt werden 500er-Rohre in bis zu fünf Metern Tiefe, um ein entsprechendes Gefälle und damit mehr Abflusssicherheit zu bekommen. Die tiefen Gräben sind auch der Grund für die notwendige Vollsperrung, ist von der Veolia zu erfahren.

Was allerdings schwer nachvollziehbar ist: Die Straße wird nach dem aufwendigen Tiefbau nicht gleich mit erneuert, sondern nur wieder sachgemäß geschlossen.

Landesamt hat kein Geld für anschließenden Straßenbau

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) ist für die Staatsstraße 32 zuständig. Dass die 500 Meter jetzt nicht gleich mit komplett erneuert werden, begründet Rosalie Stephan vom Lasuv mit Geldmangel. „Der betreffende Erhaltungsabschnitt ist in der Dringlichkeit innerhalb des Zuständigkeitsbereichs der Niederlassung Zschopau auf Rang 118 gesetzt. Im Erhaltungsbauprogramm konnte dieser Abschnitt somit nicht in die 1. Periode 2019 bis 2022 eingeordnet werden“, so die Pressereferentin. Dies erkläre sich daraus, dass es andere Netzabschnitte im Bereich der Niederlassung Zschopau gibt, die eine höhere Dringlichkeit hätten, insbesondere auch wegen einer höheren Verkehrsbedeutung.

Von Thomas Sparrer