Mockritz

Wenn es in der Mockritzer Kirche oder im benachbarten Rittergut Veranstaltungen gibt, ist es für Besucher bislang immer etwas umständlich, denn weder gab es eine Toilette noch Platz zum Umziehen für die Pfarrerin oder Gäste des Programmteils.

Das soll sich nun ändern: Die Kirchgemeinde Großweitzschen-Mockritz, die zum Gemeindeverbund mit Hartha, Gersdorf und Wendishain gehört, plant den Anbau einer Sakristei an die Kirche. 4,60 mal 3,40 Meter groß soll diese werden und mit ihren rund 14 Quadratmetern genau an der Stelle stehen, auf der bis vor 30 Jahren die originale Sakristei stand. „Sie war baufällig und wurde in den 1980er Jahren abgerissen“, weiß Pfarrerin Maria Beyer.

Umweg ins Pfarrhaus sparen

Nun soll Ersatz her, um die Nutzbarkeit der Kirche zu verbessern. Das hat der Kirchenvorstand beschlossen und ein Ingenieurbüro mit der Anfertigung von Bauplänen beauftragt. „Bei Veranstaltungen, die länger dauern, ist es natürlich besser, wenn wir eine Toilette haben und die Leute nicht erst ins Pfarrhaus laufen müssen“, sagt Beyer.

Ihre Mitarbeiterin Ute Petzold erklärte in der vergangenen Woche im Großweitzschener Gemeinderat: „Es kommen dann vielleicht auch wieder mehr ältere Kirchgänger, wenn sie wissen, dass es eine Toilette vor Ort gibt. Und es wäre schön, wenn sich zum Advent im Rittergut die Kurrende-Mitglieder dort umziehen könnten und die Pfarrerin ihre Tasche nicht mehr in der letzten Reihe der Kirche abstellen müsste.“

Abwassersystem muss saniert werden

Der Rat stimmte dem Vorhaben zu. Das Landratsamt hat noch bis Mitte September Zeit, über den Bauantrag zu befinden. Die Denkmalpflege und das Regionalkirchenamt sind bereits mit im Boot. Die Sakristei soll äußerlich nach historischem Vorbild wieder entstehen und dabei innen den größtmöglichen Raum bieten.

Daneben hat die Kirchgemeinde in Mockritz noch mehr vor. „Unabhängig davon, ob wir die Sakristei bauen dürfen, müssen wir das Abwassersystem erneuern. Ob wir dann auch noch Putz- und Mauerwerksarbeiten machen können, hängt von den Fördermitteln ab“, sagt die Pfarrerin.

200.000 Euro Gesamtkosten

Rund 200.000 Euro würde es kosten, wenn alle Arbeiten ausgeführt würden. Die Kirchgemeinde will im zuständigen Leader-Förder-Bezirk Geld beantragen. Für den Eigenanteil gebe es bereits einige Spenden sowie Rücklagen, die die Kirche gebildet habe, sagte Beyer. Sollten die Fördermittel nicht fließen, wolle man Teile der Arbeiten streichen.

Von Sebastian Fink