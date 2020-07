Neue Sporthalle in Döbeln-Nord: Eine Baustelle mit vielen Tücken

Döbeln

Mit Beginn des neuen Schuljahres am 31. August geht die neue Zweifeldsporthalle in Döbeln-Nord ans Netz. Vergangenen Mittwoch war die Bauabnahme. Bis auf kleinere Nacharbeiten, die in den nächsten Tagen noch stattfinden, ist der 4,2 Millionen Euro teure Neubau betriebsbereit. 2,5 Millionen Euro trägt davon die Stadt Döbeln. 1,7 Millionen Euro steuerte der Freistaat Sachsen als Fördergeld bei.

Erst klemmte es im Gebälk

Der Neubau stand von Anfang an unter keinem guten Stern: Weil die Zimmererarbeiten am Dachtragwerk erst im Dezember 2018 fertig wurden und somit die Dachabdichtung noch fehlte, musste die Hallenbaustelle aufwendig verhüllt werden. So konnten zumindest die Innenausbauarbeiten über den Winter starten. Doch der Zeitplan war im Eimer. Dennoch bestand da noch die Hoffnung, dass die Halle planmäßig im September 2019 in Betrieb gehen kann.

Fenster ohne Zertifikate

Diese Hoffnung wurde fünf Monate später jäh zerstört. Denn die Fensterbaufirma hatte offenbar nicht die in der Ausschreibung geforderten Fensterbänder eingebaut. Es fehlten entsprechende Sicherheitszertifikate. Ein Rechtsstreit drohte und es war lange unklar, ob die Fenster wieder ausgebaut werden müssen.

Wegen dem Streit mussten die Gerüste vom Fenstereinbau länger stehen bleiben. So konnten die Sportbodenbauer nicht planmäßig loslegen. Die Probleme im Zeitplan wuchsen dadurch weiter, weil auch alle Folgegewerke betroffen waren. Und das vor den Sommerferien 2019: Viele Handwerksbetriebe, die nicht wie geplant ihre Arbeiten beginnen konnten, hatten dadurch jetzt Terminprobleme, weil sie für die Sommerferien schon Aufträge an anderen Schulen angenommen hatten, die zwingend in den Ferien abgearbeitet werden mussten.

Prüflabor statt Gerichtsstreit

„Wir haben versucht, alle Abläufe zu optimieren, haben Arbeiten im Foyer, im Mehrzweckraum und im Sozialtrakt der neuen Sporthalle vorgezogen“, sagte Döbelns Baudezernent Thomas Hanns damals. Dies alles reichte aber nicht, dass der Gesamtbauzeitenplan noch eingehalten werden kann. Um einen langwierigen Rechtsstreit zu vermeiden, der eine Fertigstellung der Sporthalle noch weiter verzögert hätte, setzte die Stadt als Bauherr auf eine andere Taktik. Mit viel Aufwand war es gelungen, Termine in einem Testlabor zu bekommen, um die nicht zertifizierten Bauteile aufwendigen Tests zu unterziehen und sie nachträglich zu zertifizieren. Im Mai ist die Sache vom Tisch. Die Fenster haben nachträglich die CE-Prüfzeichen bekommen.

Havarie setzt Räume unter Wasser

Doch in den Sanitärräumen gibt es eine Havarie. Ein Materialfehler in den Rohrleitungen setzt die Umkleiden unter Wasser. Installationen, Trockenbau und vieles mehr mussten erneuert werden.

Die alte Schulsporthalle aus dem Jahr 1984 entsprach nicht mehr den Anforderungen für den Schulsport. Für die Vereine bleibt sie aber weiter in Betrieb. Quelle: Thomas Sparrer

Begehrte Trainingszeiten in neue Halle vergeben

Zwischenzeitlich ist die neue Halle im Sportstättenbelegungsplan der Stadt eingetaktet und sind nach Anhörungen mit den Vereinen alle Trainingszeiten vergeben. Handball, Floorball, Fußball – besonders die 20 mal 40 Meter Flächen sind begehrt. Mit Start der neuen Sporthalle geht die Sporthalle Staupitzstraße, als Veteran unter den Döbelner Sporthallen, außer Betrieb. Die bisherige Schulsporthalle Döbeln-Nord aus dem Jahre 1984 wird aber für den Vereinssport weiter benötigt.

Die Gliederung der neuen Halle Die Sporthalle besteht aus drei Gebäudeteile. Kern ist die Zweifeldhalle mit eine Länge von 44 Metern und einer Breite von 22 Metern sowie sieben Metern Höhe. 18 mal 18 Meter in der Fläche und vier Meter hoch ist der Mehrzweckraum für den Grundschulsport. Die Halle soll zudem den Döbelner Judokas eine neue Heimat bieten. An der Längsseite befinden sich die Funktionsbereiche mit Umkleiden und Sanitärräumen sowie Platz für Sportgeräte. Im September soll es einen Tag der offenen Tür in der neuen Halle geben.

