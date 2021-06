Neue Technik für eine halbe Million Euro beim THW in Döbeln und Freiberg

Döbeln

Auf diese 580 000 Euro ist die mittelsächsische CDU-Bundestagsabgeordnete Veronika Bellmann stolz. Mit neuen Einsatzfahrzeugen und –technik in diesem Wert wurden die beiden Ortsverbände in Döbeln und Freiberg des Technischen Hilfswerkes gerade ausgestattet.„Bevölkerungsschutz ist eine Kernkompetenz der Union. THW, DRK, Malteser, Feuerwehr und viele andere schauen zuerst auf die Union, wenn es um die Anerkennung Ihrer Arbeit geht. Zu Recht, denn wir haben ein offenes Ohr für die Hauptamtlichen und die Ehrenamtler, die gerade in Döbeln und Freiberg durch ihr überdurchschnittliches Engagement und ihre Einsatzbereitschaft regional und überregional positiv von sich reden machten“, sagte die Bundestagsabgeordnete bei einem Besuch im Döbelner Ortsverband. So sei es für sie selbstverständlich aber eben auch ein Dankeschön, in der nun ablaufenden Legislaturperiode das Technische Hilfswerk (THW) materiell und finanziell zustärken. „Nicht zuletzt haben wir mit der Änderung des THW-Gesetzes im Bundestag die Möglichkeit geschaffen, dass THW vor Ort mehr in den Einsatz zu bekommen, ohne die kommunalen Kassen zu belasten. Das ist für uns alle ein großer Erfolg. Für einen guten und starken Bevölkerungsschutz in Deutschland ist das THW ein starker Partner. Das hat sich auch in der Pandemie gezeigt, dass wir uns auf die Helferinnen und Helfer verlassen können“, so die Bundestagsabgeordnete.

Der Ortsverband Döbeln erhält demnächst noch einen Mehrzweckkraftwagen (MzKW) im Wert von 160 000 Euro sowie für den im letzten Jahr neu angeschafften Radlader der Bergungsgruppe eine Schaufel mit Niederhalter für 10 411 Euro. Bereits im März 2021 konnten die Döbelner Kameraden einen neuen Gerätekraftwagen (GKW) für 240 500 Euro in Empfang nehmen und mittlerweile ihre Ausrüstung auf dem Fahrzeug verlasten. Der neue MAN-GKW ist seither mit seinem deutlich größeren und geräumigen Mannschaftsraum zuverlässig im Einsatz. Der Ortsverband Freiberg erhält für seine Bergungsgruppe eine neue Seilwinde für 12 702 Euro. Bereits im April wurde für den Aufbau der Fachgruppe Notversorgung/Notinstandsetzung ein neuer Mehrzweck-Gerätewagen (MzGW) im Wert von 160 000 Euro übergeben. „Dass durch den vormaligen Präsidenten der THW-Bundesvereinigung e.V. Stephan Mayer MdB(CSU) im Amt mit angestoßene, durch den Bundestag beschlossene und durch das Bundesministerium des Innern und die ihr unterstellte Bundesanstalt THW umgesetzte Fahrzeugbeschaffungsprogramm trägt nun Früchte. Alleine in diesem Jahr werden bundesweit über 1000 Fahrzeuge in die Ortsverbände geliefert“, so die mittelsächsische Wahlkreisabgeordnete.

Der Döbelner THW-Ortsverband innerhalb der ehrenamtlichen Hilfsorganisation des Bundes kann sich gerade in Sachen Neuausstattung nicht beschweren. „Seit 2015 kam jedes Jahr ein neues Fahrzeug auf den Hof des Stützpunktes in der Friedrichstraße, freut sich der Döbelner THW-Ortsbeauftragte Christian Winkler.

Von Thomas Sparrer