Döbeln

Freigegeben ist die neue Zschopaubrücke am Fuße des Töpelberges bereits seit Ende August. Trotzdem war die über das Bauwerk verlaufende Bundesstraße 175 an dieser Stelle bisher nur halbseitig befahrbar. Jetzt hat auch diese Einschränkung ein Ende. Am Freitag soll der Verkehr ab 16 Uhr wieder auf beiden Spuren rollen können. Zuvor wurde die Ampel und dazugehörige Fahrbahnmarkierungen entfernt.

Von ap