Neuer Anlauf für den Spielplatz am Döbelner Stadtrand

Döbeln

Mit neuer Zuversicht sind Eltern und Kinder der Döbelner Stadtteile Pommlitz, Gärtitz und Am Kreuz am Freitagabend einer Einladung der beiden CDU-Stadträte Ingo Kutsch (5.v.l.) und Rico Kretschel (6. v.l.) gefolgt. Beide hatten zum Vor-Ort-Termin zum Thema Spielplatz eingeladen. Vor zwei Jahren hatten Ina Hentzschel (7.v.r.) und Luise Hildebrand in den drei Ortsteilen eine Initiative gestartet. Viele Familien mit Kindern sind in den letzten Jahren nach Pommlitz, Gärtitz und ans Rote Kreuz gezogen. Was fehlt, ist ein Spielplatz.

Die Kinder der drei Stadtteile malten nach dem Aufruf der beiden Mütter Bilder, wie ihr Spielplatz aussehen könnte. Doch es mangelte an einem geeigneten Grundstück, vor allem einer Fläche, die für Kinder aller drei Ortschaften geeignet ist. Ingo Kutsch und Rico Kretschel haben nun an der Straße vom Bäcker Hüttig in Richtung Gärtitz ein geeignetes Grundstück am Ende der Siedlung gefunden, das die Stadt an einen Landwirt verpachtet hat und für das der Vertrag nun fristgerecht gekündigt werden müsste, um eine Teilfläche herauszumessen.

Mit den Eltern und Kindern wurde am Freitagabend die Fläche besichtigt. Sie stieß auf breite Zustimmung. Damit kommt nun wieder Schwung in die Spielplatzinitiative. Vielleicht kann der Spielplatz für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren nächstes Jahr gebaut werden, hoffen die Eltern.

Von Thomas Sparrer