Neuer Bauantrag für Funkturm in Lüttewitz

Lüttewitz/Zschaitz

Die Errichtung eines Funkturmes in Lüttewitz hatten die Gemeinderäte von Zschaitz-Ottewig in ihrer jüngsten Sitzung auf dem Plan. Kein Grund zur Panik, konnte Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos) all jene beruhigen, die den nächsten Funkturm befürchten. Bei dem Bauantrag handelt es sich um jenes Projekt, dass im vergangenen Jahr für reichlich Diskussion und heiße Debatten gesorgt hat. Weil es noch einmal Änderungen gab, war nun ein erneuter Bauantrag gestellt wurden.

Katastrophe für Anwohner

Die Deutsche Funkturm GmbH will einen Funkturm errichten. Das gefiel den Anwohnern gar nicht. Sie gingen auf die Barrikaden und wehrten sich solange sie konnten. Die Entscheidung fiel schließlich weiter oben, aber immerhin erzielten die Anwohner eine Verschiebung des Standortes und auch die Bauweise änderte sich. Einen Teilerfolg nannten die Gemeinderäte das. Für die Anwohner blieb es was es von Anfang an war: eine Katastrophe.

Anzeige

Und doch kommt der Funkturm. Genauso hoch (46,93 Meter) wie geplant, dafür wird es aber ein Schleuderbetonmast statt des ursprünglich geplanten Stahlgittermastes. 150 Meter weiter weggerückt ist der Mast nun auch – in Richtung Goselitz, in den letzten Zipfel des von der Deutschen Funkturm GmbH bereits gepachteten Flurstücks.

Baubeginn erst nächstes Jahr

Derzeit befindet sich das Vorhaben im Baugenehmigungsverfahren. „Wir rechnen mit einem möglichen Baubeginn in der ersten Hälfte 2021“, sagt Pressesprecher Benedikt Albers auf Nachfrage. „Der eigentliche Hochbau wird dann voraussichtlich innerhalb weniger Tage abgeschossen sein. Im Vorfeld finden Fundamentarbeiten statt und nachdem der Mast steht muss dann noch die Sendetechnik angebracht und aktiviert werden.“

Auf die Möglichkeit, den Funkmast um einige Meter kleiner zu machen, verzichteten die Gemeinderäte. Zu hoch sei sonst die Gefahr, dass nicht alle Medien darauf Platz finden und am Ende noch ein zweiter Mast errichtet werden müsste, waren damals ihre Bedenken. „Wir bauen den Mast mit ausreichend statischer Kapazität, so dass ach andere Mobilfunkunternehmen auf Wunsch mit unserem Mast ihr Mobilfunknetz ergänzen können“, ergänzt Benedikt Albers.

O2 nimmt Anlage in Betrieb

In diesem Zusammenhang sorgte Bürgermeister Immo Barkawitz bei seinen Zuhörern kurz für Atemnot. Im August informierte er darüber, dass Telefónica Deutschland beziehungsweise O2 Interesse bei der Gemeinde bekundete. Dort nachgehakt, kommen aber erst einmal positive Nachrichten: „In diesem und in den kommenden Jahren bauen wir unser 4G/LTE-Mobilfunknetz massiv aus, so auch im Landkreis Mittelsachsen. Allein hier wurden in diesem Jahr bereits rund 60 4G/LTE-Anlagen in Betrieb genommen, weitere werden folgen“, erklärt Pressesprecher Jörg Borm. „In der Gemeinde Zschaitz-Ottewig ist die Errichtung eines Funkmasten allerdings bisher noch nicht geplant.“ Allerdings nahm das Unternehmen erst vor wenigen Tagen eine 4G/LTE-Mobilfunkanlage am Betonwerk zwischen Döschütz und Zschaitz in Betrieb. Eine weitere 4G/LTE-Anlage steht in Dürrweitzschen.

Von Stephanie Helm