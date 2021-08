Neuer Blitzer fürs Döbelner Ordnungsamt

Döbeln

Die Stadt Döbeln kann den neuen mobilen Blitzer von Jenoptik bestellen. Der Hauptausschuss des Stadtrates gab am Donnerstagabend bei drei Gegenstimmen grünes Licht für die 55 000 Euro teure Neuanschaffung. Bei einer voraussichtlichen Bestellzeit von zehn Wochen müssen Kraftfahrer ab Ende Oktober wieder damit, dass das Ordnungsamt der Stadt mit dem mobilen Blitzer unterwegs ist.

Das bisher von der Stadt genutzte Gerät vom Typ XV3 wurde aus dem Verkehr gezogen. Seitdem werden mit dem Blitzer im Skoda Roomster nur Verkehrsüberwachungen und Einfahrtverbote kontrolliert. Das alte Messgerät war bundesweit in einigen Verfahren ins Visier von Gutachtern geraten. Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt als Bundesbehörde zur Zulassung von Messgeräten zur Überwachung des fließenden Verkehrs hat trotz eigener umfangreicher Untersuchungen zwar noch kein abschließendes Ergebnis zur weiteren Zulassung des XV3 festgestellt. „Es wird aber davon abgeraten, das bisherige Gerät bis zur abschließenden Klärung noch zur Messung von Geschwindigkeiten einzusetzen“, berichtete der Ordnungsamtsleiter dem Stadtrat. Da in absehbarer Zeit keine endgültige Klärung abzusehen ist, wollte die Stadtverwaltung Döbeln nun ein neues zugelassenes Messsystem kaufen. Doch schon im Juli-Stadtrat äußerten Rocco Werner von der FDP und Dirk Munzig (Jetzt für unser Döbeln) Bedenken, da sie auch von Verfahren rund um das neue Messgerät gehört hatten. Weil diese Bedenken in der Ratssitzung nicht ausgeräumt werden konnten, gab der Stadtrat dem Hauptausschuss die Befugnis auf seiner nächsten Sitzung die Anschaffung des Gerätes zu beschließen. Ordnungsamtsleiter Jürgen Müller hatte dazu am Donnerstag Gutachten vom Bundesverband Verkehrssicherheitstechnik, von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt sowie einen Beschluss des Oberlandgerichts Dresden vorgelegt, um zu untermauern, dass das neue Gerät gekauft werden kann.

Bei FDP-Fraktionschef Rocco Werner blieben Bedenken: „Man wird sicher immer Urteile zu dem Thema finden. Doch in dem Fall sollten wir endgültige Gerichtsentscheidungen abwarten.“ Dirk Munzig (Jetzt für unser Döbeln, vormals AfD) äußerte, dass er den Gutachten der „Hersteller-Lobby“ solcher Messgeräte nicht glaube. Die Mehrheit der Ausschussmitglieder stimmte für den Kauf des neuen mobilen Blitzers.

Von Thomas Sparrer