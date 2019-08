Mittelsachsen

Einen Wahlmarathon absolvierten die mittelsächsischen Kreisräte auf ihrer Sitzung am Mittwoch. So galt es, die 30 Ausschüsse und Aufsichtsgremien zu besetzen – von A, wie Abfallbetrieb, bis Z, wie Zweckverband Tierkörperbeseitigung. Bei zwei Ausschüssen entschied das Los. In diesen beiden Gremien hatten zwei Fraktionen – AfD und Linke – Anspruch auf jeweils einen Sitz. Weil sie sich nicht darüber einigen konnten, entschied das Los. Das betraf den Aufsichtsrat der Kreiskrankenhaus Freiberg gGmbH und den Aufsichtsrat der Gesellschaft für Strukturentwicklung und Qualifizierung Freiberg mbH (GSQ). Beim Krankenhaus gewann die Linke den Sitz im Losverfahren, Dieter Kunadt wird in diesem Aufsichtsrat sitzen. Bei der GSQ ging der Sitz an die AfD, die zwei Sitze in diesem Aufsichtsrat hat. Dr. Gerold Schramm und Thomas Hetze vertreten die AfD in diesem Gremium.

Herausforderungen: Demografischer Wandel und Fachkräftemangel

„Ich wünsche mir, dass wir eine gute Zusammenarbeit haben und trotz aller Unterschiedlichkeit sachlich für den Landkreis Mittelsachsen arbeiten“, sagte Landrat Matthias Damm ( CDU). In der Sitzung sprach er über die Herausforderungen, die auf den mittelsächsischen Kreistag zukommen. Als größte sieht er den demografischen Wandel und den steigenden Fachkräftebedarf. „Wir haben in Mittelsachsen 35.000 Menschen, die bald aus dem Erwerbsleben ausscheiden“, verdeutlichte der Landrat anhand der Zahlen. Als weitere Themenfelder, die auch der Kreistag zu bearbeiten haben wird, nannte der Landrat Bildung, ärztliche Versorgung und den Breitbandausbau. Wichtig sind für ihn ebenfalls die Wiederbelebung von Bahnstrecken, das Plusbusnetz und der Straßenbau. „Mit Matthias Kretschmer haben wir einen Ministerpräsidenten, der sich für den ländlichen Raum einsetzt. Immerhin leben zwei Drittel der Sachsen im ländlichen Raum“, so Landrat Damm.

Zuschnitt stark verändert

Im Zuschnitt der Fraktionen hat sich der mittelsächsische Kreistag stark verändert. SPD und Grüne gehen getrennte Wege, setzen ihre Fraktionsgemeinschaft nicht fort. Fraktionschef der SPD ist mit Axel Buschmann ein alter Bekannter, die Grünen-Fraktion leitet Kai Pönitz. Als Fraktionschef der Freien Wähler fungiert Lars Naumann, die FDP-Fraktion, in der mit Andre Langner und Steffen Ernst zwei Waldheimer sitzen, leitet der Großschirmaer Bürgermeister Volkmar Schreiter. Fraktionschef der CDU bleibt Jörg Woidniok und an der Spitze der Linksfraktion steht weiterhin Gottfried Jubelt. Von den insgesamt 98 Kreisräten sind 53 neue. Die nach der CDU zweitstärkste Fraktion stellt die AfD. Diese leitet Romy Penz aus Flöha.

Von Dirk Wurzel