Neuer Name für Strecke Döbeln – Dresden

Döbeln

Die Bahnstrecke von Döbeln-nach Dresden hat jetzt einen neuen Projektnamen bekommen. Statt dem bisherigen Namen Regionalbahnlinie RB 110 wird die jetzt von der Nossen-Riesaer Eisenbahn-Compagnie in Auftrag gegebene Studie unter einem anderen Streckennamen geführt. Der Projekttitel der Studie heißt jetzt: „Inbetriebsetzung RE 11 – Bestandserfassung und Infrastrukturkonzeption Strecke Döbeln – Meißen“ Der neue Begriff RE 11 wurde gewählt, um den Fokus der Studie auf das Konzept einer schnellen Verbindung der mittelsächsischen Städte Döbeln, Roßwein und Nossen mit dem Raum Meißen/ Radebeul und der Landeshauptstadt Dresden auszurichten. Zudem sei der Titel „RB 110“ bereits durch die bis 2026 vertraglich an die Mitteldeutsche Regiobahn vergebene Verbindung Leipzig – Döbeln in Benutzung, heißt es aus dem Sächsischen Wirtschaftsministerium. Um Verwechslungen im Zusammenhang mit den Aktivitäten für die Reaktivierung des östlichen Teils dieser Strecke auszuschließen, soll klar zwischen einer RB 110 für Leipzig – Döbeln und dem RE 11 für Döbeln – Coswig/ Dresden unterschieden werden.

Eine Durchbindung beider Streckenäste in Döbeln soll aber in der Untersuchung berücksichtigt werden.

Von Thomas Sparrer