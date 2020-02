Neuer Spielplatz und ein neues Tor zu Döbelns Innenstadt

Döbeln

Ein kleiner neuer Spielplatz mit Kletterparcour „ Knüppelpfad“, einer Pirouette und eine kleine Balancierscheibe wird in nächsten Wochen an der Freifläche zwischen der Zwingerstraße und der Fronstraße aufgestellt. Die Stadtverwaltung lässt die Fläche jetzt aufwerten und attraktiver gestalten, die auch als Tor für Fußgänger vom Kaufland-Warenhaus zur Döbelner Innenstadt gilt.

Die Arbeiten dazu werden Ende März beginnen, kündigt Thomas Mettcher, Pressesprecher der Stadtverwaltung Döbeln an. In diesem Bereich sei immer Bewegung. Viele Menschen nehmen den kurzen Weg, um vom Tümmlersteg bei Kaufland in die Innenstadt zu gelangen. Bis 2004 stand an der Stelle ein Wohnblock. Im vergangenen Jahr erwarb die Stadt die für eine Umgestaltung notwendige Fläche. Nun solle der Zugang zur Innenstadt attraktiver und einladender angelegt werden.

Ab März lässt die Stadt diese Freifläche zwischen dem Tümmlersteg und der Innenstadt neu gestalten und einen Spielplatz errichten. Quelle: Thomas Sparrer

„Die vorhandenen Waschbetonplatten werden herausgenommen und der Weg so verschwenkt, dass er auf den Fußgängerüberweg an der Zwingerstraße zuläuft“, beschreibt Mettcher. Der gesamte Weg wird gepflastert, mit Beleuchtung versehen und mit einer Reihe von neuen Bäumen eingefasst. Insgesamt werden zehn Bäume auf dem Areal gepflanzt.

Sowohl flankierend an die Spielplatzfläche als auch entlang des Fußweges sind zudem Bänke vorgesehen.

Für die angrenzende Fleischerei Götzel wird eine Freisitzfläche geschaffen, die in die Gesamtgestaltung integriert wird.

Ende Juli sollen die Arbeiten beendet sein.

Die TAG Wohnen & Service GmbH plant auf der verbleibenden Fläche des Areals ebenfalls Veränderungen. Die Umgestaltung erfolgt dabei in Abstimmung mit dem Konzept der Stadtverwaltung.

Von Thomas Sparrer