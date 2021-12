Neuer Sportplatz für Döbelner Regenbogenschüler

Döbeln

Darauf hatten sich die Schülerinnen und Schüler der Regenbogenschule für geistig und körperlich Behinderte in der Döbelner Nordstraße schon sehr lange gefreut. Auch wenn das Wetter mit Schneeregen wenig einladend war, wurde am Dienstagvormittag der neue Sport- und Bolzplatz im Schulgelände endlich eingeweiht. Zuvor gab es von den Schülern ein kleines Programm auf dem bereits länger nutzbaren neuen Spielplatz. Dieses verfolgten die Schüler der anderen Klassen von den Fenstern aus. Denn aufgrund der aktuellen Corona-Lage wird gerade ausschließlich in festen Klassen unterrichtet, um das Ansteckungsrisiko der Kinder und Jugendlichen zu verringern.

Gemeinsam mit Schulleiterin Heike Becker durfte Schüler Felix schließlich das Band durchschneiden und den Spiel- und Bolzplatz freigeben. Seine Mitschüler nutzten den Platz mit den beiden Toren gleich für eine Runde Fußballhockey im Schneetreiben.

Der kleine Sportplatz ist neben den Fußballtoren auch mit Basketballkörben und einem Volleyballnetz ausgestattet. Zudem wurde für die Kinder eine massive Ballprallwand gebaut. Deren Außenseite wird gleichzeitig als Boulderwand genutzt. Diese soll im Frühjahr noch bemalt und dann an die Kinder übergeben werden.

Schon seit längerem investiert der Landkreis Mittelsachsen, als Schulträger, viel Geld in den Außenbereich der Regenbogenschule. Der neue Spielplatz, der unter anderem auch mit einer Schaukel für Rollstuhlfahrer ausgestattet ist, war der erste Bauabschnitt. Ein neuer Sandkasten kam im zweiten Abschnitt. Der eingezäunte Sportplatz ist nun der letzte Bauabschnitt.

Aktuell besuchen 62 Schüler die Spezialschule. Sie werden von 25 Lehrern beziehungsweise pädagogischen Fachkräften im Unterricht betreut.

