Neuer Termin für Roßweins Schul- und Heimatfest steht

Roßwein

Der Termin steht fest: Im nächsten Jahr, traditionell zwei Wochen vor den großen Sommerferien, nimmt Roßwein einen neuen Anlauf, sein 45. Schul- und Heimatfest zu feiern. Das hatte in diesem Jahr vom 6. Juli an gefeiert werden sollen, ist aber der Corona-Krise zum Opfer gefallen.

Der Stadtrat hat nun den neuen Termin im kommenden Jahr einstimmig bestätigt: Vom 12. bis 18. Juli 2021 feiern die Roßweiner das normalerweise alle fünf Jahre organisierte Fest. Die 800-Jahr-Feier, die in diesem Jahr anstand und am 13. Juni begangen werden sollte, wird auch nachgeholt. Allerdings ohne eigenes Datum im nächsten Jahr, vielmehr wird sie in die Schulfestwoche integriert.

Anzeige

Die Entscheidung, das Schul- und Heimatfest in diesem Jahr abzusagen, war der Stadt Roßwein praktisch abgenommen worden, da bis 31. August alle Großveranstaltungen bundesweit untersagt sind. Der Schaden für die Stadt hält sich aus diesem Grund auch in Grenzen, weil „höhere Gewalt“ im Spiel sei und deshalb keine Vertragsstrafen gezahlt werden müssten. Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) sprach von rund 1.000 Euro, die bereits in Werbekosten investiert worden seien und die man verschmerzen könne.

Weitere LVZ+ Artikel

Von Manuela Engelmann-Bunk