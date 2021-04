Roßwein

Vom neuen Wanderweg zum Gipfelkreuz haben wir schon gehört“, erzählt Günter Hohenstein. Den 80-Jährigen Roßweiner zieht es an diesem Vormittag mit seiner Frau vom Wanderparkplatz Silberwäsche jedoch über die Mulde in die Unesco Montanregion im Gersdorfer Wald. Das Gipfelkreuz steht auch noch auf ihrem Plan. An Bäumen oder Schildern weist die Markierung – der rote Querbalken auf weißem Hintergrund - den Wanderern den richtigen Weg. Die Strecke ist zudem im Netz zu finden als Roßweiner Gipfeltour.

Der rote Querbalken auf weißem Grund weißt den Wanderern den Weg auf der Roßweiner Gipfeltour. Quelle: Kathleen Retzar

Ambitionierte Wanderer von außerhalb können ihr Fahrzeug auch in Roßwein, Am Stollen, abstellen. Ein Wanderweg führt mit etwa 2,5 Kilometer Streckenlänge südlich der Mulde entlang, über die Uferstraße und dann in den Wald, über die Brücke im Wolfstal zum Startpunkt am Wanderparkplatz. Von dort aus geht es durch das Viadukt der ehemaligen Bahnstrecke Roßwein. Wer den Weg gegen den Uhrzeigersinn laufen möchte, biegt im Ort rechts ab und steuert als erstes Gleisberg an. Die Variante ist etwas weniger steil als die in Richtung Neuseifersdorf.

Gleich geht es einen schmalen Fußweg hinter dem Viadukt hoch an einer alten Bungalowsiedlung vorbei. Einige der Lauben sind sich seit Jahren selbst überlassen. Andere sind sehr gut in Schuss und bewohnt. Oben angekommen, teilt sich der Weg. Es gibt zwei Optionen nach Gleisberg zu gelangen. Eine Route führt über den Siedlungsweg oberhalb der Mulde entlang durch den Wald. Hier hat man einen schönen Ausblick auf die Wehranlage, zumindest solange die Bäume noch nicht alle ihre Blätter tragen.

Hier teilt sich der Weg. Die Wanderer können über die Marktkuppe laufen oder den Siedlungsweg an der Mulde entlang. Quelle: Kathleen Retzar

Der Marktweg führt über die sogenannte Marktkuppe nach Gleisberg. Vom Wolfstal geht es zunächst weiter durch einen Laubwald. Aus dem Wald heraus auf der Wiese begrüßt eine Schafherde blökend die Wanderfreunde - und wenig später kommen auch zwei Herdenschutzhunde bellend angelaufen. Die großen Tiere mit dem hellen Fell behalten die Vorbeigehenden gut im Blick, lassen sie aber friedlich weiterziehen.

Die Roßweiner Gipfeltour führt auch an einer Schafherde vorbei, die von Herdenschutzhunden bewacht werden. Quelle: Kathleen Retzar

Weiter geht es einen Feldweg leicht bergauf in Richtung Marktkuppe. Schon auf dem Weg dahin schweift Blick über die wellige Landschaft. Auf der Anhöhe angekommen, lädt eine Bank zum Verweilen und zur Stärkung ein. Die Bänke sind auf Initiative des Heimatvereines Gleisberg im Sommer 2020 aufgestellt worden. Dank regionaler Fördermittel konnte die Tischlerei Grimme die Bänke bauen. Anschließend führt der Feldweg bergab nach Gleisberg, wo die Beschilderung direkt am Ortseingang nach links zeigt. Die Wanderer kommen an einem kleinen Rastplatz vorbei, mit Sitzgelegenheit, Wanderkarte, Informationstafel. Und einer Box für Neugierige.

Zwischenziel: Rast auf der Marktkuppe

Eine Rast bietet sich auch auf der Marktkuppe auf einer Höhe von 284 Metern an. Seit letztem Sommer können Wanderer auf einer Bank der Tischlerei Grimme entspannen. Quelle: Kathleen Retzar

Im Ort Gleisberg geht es ruhig zu, ein Hahn kräht, Ziegen grasen, einige zweibeinige Gleisberger arbeiten in ihren Gärten. Ein Stück des Weges im Dorf verläuft auf der Straße. Sehenswert ist die Dorfkirche der Evangelisch-Lutherischen Mariengemeinde aus dem 13. Jahrhundert. Die Kirchenglocken werden hier noch per Hand geläutet. Eine weitere Besonderheit ist der 1784 erneuerte Kirchturm. Dieser befindet sich direkt über dem Altarraum im Osten und nicht wie sonst üblich auf der gegenüberliegenden Seite. Auf dem gepflegten Friedhof erinnert ein Gedenkstein an die gefallenen Soldaten des 2. Weltkrieges.

Die Glocken der evangelisch-lutherischen Kirche in Gleisberg werden noch per Hand geläutet. Quelle: Kathleen Retzar

Hinter der Kirche biegt die Route links ab und führt bergauf an den letzten Häusern vorbei. Ein Ehepaar sitzt auf einer Bank im Vorgarten und grüßt freundlich. Am Ortsausgang geht es weiter aufwärts einen Feldweg hoch, der von Obstbäumen flankiert ist. Immer weiter geht es geradeaus bis zur A14, dann macht der Weg einen Knick und wir erreichen Wetterwitz und Wettersdorf.

Besonders schön, wenn die Natur aus dem Winter erwacht und es anfängt zu grünen und blühen. Quelle: Kathleen Retzar

Viel los ist hier nicht. Eine Schule oder Kindergarten gibt es nicht mehr, Hänsels Bäckerei mit Café machte noch zu DDR-Zeiten zu. Trotzdem gibt es regelmäßig etwas zu feiern. Maifeuer, Weihnachtsfest und sogar ein Sauerkrautfest im Oktober. Dort stampfen die Bewohner das Kraut traditionell mit ihren Füßen. Hinter Wettersdorf, das 1950 nach Wetterwitz eingemeindet wurde, ist es nicht mehr weit bis zum Gipfelkreuz. Denn das steht auf Wetterwitzer Flur. Früher stand dort auf dem Plateau sogar eine Bockwindmühle, die jedoch 1918 abgerissen wurde.

Auf den letzten flachen Metern an den Windrädern vorbei zum Gipfelkreuz. Quelle: Sven Bartsch

Auf der Route ist an diesem Sonnabend gegen Mittag kein Mensch anzutreffen. Anders sieht es auf dem Höhepunkt der Tour aus. Hier herrscht ein Kommen und Gehen von einzelnen Wanderern und Paaren. „Ich war schon als kleines Kind hier”, erzählt Ingrid Beyer. Die wuchs in Gleisberg auf, ihr Mann Herbert kommt ursprünglich aus Roßwein. „Ein großes Dankeschön an den Wanderwegewart Jens Pigorsch und seine Frau, die das hier auf die Beine gestellt haben“, sagen die Beiden. Bei gutem Wetter könne man sogar den Fichtelberg sehen. Beim Blick in das Gipfelbuch lachen die beiden erfreut auf. Man kennt sich hier aus der Gegend.

Gipfelbuch auf 318 Meter Höhe

Die ersten Wanderer, vor allem aus der direkten Umgebung, haben sich schon in das Gipfelbuch eingetragen. Quelle: Foto Sven Bartsch

Auch Helga und Ecki Klein, 64 und 69 Jahre alt, besuchen den Gipfel. Das Paar aus Döbeln hatte von der neuen Wandertour gelesen. „In der Sächsischen Schweiz haben wir uns schon vor ein paar Jahren im Gipfelbuch verewigt. Wir kannten diesen Aussichtspunkt noch nicht und freuen uns, hier in der Umgebung neue Strecken zu entdecken.“

Auf dem Gipfel steht auf einer Art Podest aus Feldsteinen das markante Gipfelkreuz, samt Gipfelbuch, wettergeschützt in einer metallenen Kassette. Ehepaar Lehmann läuft die komplette zehn Kilometer-Runde mit dem Startpunkt im Wolfstal. „Wir sind gerne hier unterwegs, es ist schön angelegt. Auch wenn die Abschnitte an der Straße kurz sind, wäre es natürlich schöner, wenn es dort straßenbegleitend einen Wanderweg gäbe“, geben sie zu.

Zurück im Wolfstal

Vorbei an Streuobstwiesen führt der Weg hinunter ins Wolfstal, am Freibad und dem Kamelienhaus vorbei zurück zum Wanderparkplatz Silberwäsche. Quelle: Kathleen Retzar

Vom Gipfel geht es zunächst ebenerdig weiter durch Neuseifersdorf. Zum Ortsausgang biegt die Route bald links ab und führt von da an fast nur noch bergab. Dennoch ist die Strecke abwechslungsreich, wie auch Familie Lehmann ausdrücklich auf einem Zettel am DAZ-Auto bescheinigt. „Wir finden die Landschaft mit den schon selten gewordenen Streuobstwiesen und dem Blick auf die hügelige Landschaft mit den saftigen Wiesentälern sehr reizvoll.” Das letzte Stück des Weges führt zurück ins das Wolfstal, am Freibad vorbei. Als Abstecher lohnt sich der Kamelienhof, bevor es zurück zum Parkplatz geht.

Von Kathleen Retzar