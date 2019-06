Großweitzschen

Beinahe wäre der Wunsch nach einem neu gestalteten Außengelände hinter der Grundschule Großweitzschen nicht in Erfüllung gegangen. „Die Ausschreibung hat ein erschreckendes Ergebnis gebracht“, erklärte der Großweitzschener Bauamtsleiter Klaus Bichler zur jüngsten Ratssitzung. Mit Gesamtkosten von rund 45 400 Euro – davon 37 600 Euro Bau- und der Rest Planungsleistung – war gerechnet worden.

„Das günstigste Angebot lag dann bei 60 409 Euro. Es gab nur zwei Bieter und die lagen da ähnlich“, schilderte Bichler das Dilemma. Dass das Vorhaben nun dennoch umgesetzt werden kann, liegt an einer spontanen Umplanung und der Flexibilität der Sächsischen Aufbaubank (SAB). Diese hat für das Vorhaben 34 000 Euro Förderung bereitgestellt und wird diese nun auch für das reduzierte Vorhaben der Gemeinde fließen lassen.

Preis sinkt von 60 000 auf 36 000 Euro

Die P&W Bau KG in Waldheim, die den Auftrag bekam, wird demnach rund 300 Meter Zaun erneuern und die Grünanlagen in einen vorzeigbaren Zustand bringen. Nur mit diesen Arbeiten wird das Planungsziel wieder erreicht. Für knapp 36 000 Euro vergaben die Räte den Auftrag.

Weitere 24 000 Euro wären für Pflege- und Bewässerungsarbeiten der Grünflächen fällig geworden, unter anderem weil das Unternehmen das Wasser mit einem Tanklaster an die Schule hätte bringen müssen. Diese Arbeiten will die Gemeinde nun selbst übernehmen und dafür den Wasseranschluss an der Schule nutzen.

Zaun für Fußweg versetzt

Außerdem, so die Empfehlung aus den Reihen der Räte, solle der Erdhaufen hinter der Turnhalle beseitigt werden. Hier wird eine ebene Fläche geschaffen, auf der später ein Bolzplatz entstehen soll.

Sven Krawczyk schlug zudem vor, den Zaun zwei Meter nach innen zu versetzen, um einen breiteren Fußweg anzulegen. Diesem Vorhaben stimmte die Verwaltung zu. Bis zum Ende der Sommerferien sollen die Arbeiten beendet sein, um den Unterricht nicht zu stören.

Von Sebastian Fink