Neuer Zeitplan mit Puffern am Landesrechnungshof in Döbeln

Nach einigen Startschwierigkeiten mit den Ausschreibungen läuft der Umbau des einstigen Kasernengebäudes in Döbeln zum neuen Sitz des Landesrechnungshofes jetzt richtig rund.

Bibliothek und Konferenzsaal

Von der Parkplatzseite aus ist schon der künftige Eingangsbereich mit dem eingeschossigen Anbau für die Bibliothek des Rechnungshofes sowie fünf Besprechungsräume zu erkennen. „Die Besprechungsräume sind durch flexible Wände zu einem großen Konferenzsaal umzufunktionieren“, erklärt Peter Voit, Leiter der Niederlassung Chemnitz des Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB). Das Tochterunternehmen des Finanzministeriums tritt beim Bau des Landesrechnungshofes als Bauherr auf.

Zur Galerie Noch bis Sommer 2022 haben die Handwerker in dem 120 Meter langen historischen Kasernengebäude gut zu tun.

Ein halbes Jahr Verzug durch Vergabestreit

Mit einem halben Jahr Verspätung startete im Februar der Rohbau im und am Gebäude. Die Firma O.H.T Hoch- und Tiefbau GmbH aus Ostrau hatte den Großauftrag für die gesamten Rohbauarbeiten in dem 120 Meter langen und fünf Etagen hohen ehemaligen Kasernengebäude von 1888 erhalten. Eigentlich sollten die Rohbauarbeiten schon im September 2019 starten und bis März 2021 dauern. Doch eine erste Ausschreibung war mangels ausreichender Bieter im vergangenen Jahr vom SIB zurückgezogen worden. In der zweiten Ausschreibung gab es mehrere Bieter. Die Ostrauer Baufirma gab das günstigste Angebot ab, bekam Im September 2019 den Zuschlag und sollte drei Tage später mit den Bauarbeiten beginnen. Doch der zweitplatzierte Bieter, der auch schon bei der ersten Ausschreibung teilgenommen hatte, ging gegen die Auftragsvergabe vor der Sächsischen Vergabekammer in Leipzig in Widerspruch. Die Vergabekammer gab bestätigte die Vergabe an die Ostrauer. Doch ein halbes Jahr Verzug kostete der Streit.

Goldkrone in der Zwischendecke Das alte Kasernengebäude wurde 1888/89 für das 11. Königlich Sächsische Infanterie-Regiment Nr. 139 gebaut. Döbeln war von 1887 bis 1991 Garnisonsstadt. 1991 gab die Bundeswehr den Kasernenstandort Döbeln auf. Noch aus Zeiten der Nutzung als Kaserne der Nationalen Volksarme der DDR stammen offensichtlich die vielen, meist leeren Schnapsflaschen, die beim Abriss im Inneren in den Zwischendecken gefunden wurden. Versteckt waren da aber auch noch ungeöffnete Flaschen des in der DDR sehr beliebten Weinbrandverschnittes „Goldkrone“.

Gut im Plan

„Jetzt liegen wir gut im Zeitplan. Der enthält nach der Vergabegeschichte nun aber ein paar Puffer“, sagt Peter Voit. Der Baumarkt sei überhitzt und es könne wieder vorkommen, dass mal eine Ausschreibung nicht genügend Bieter hat und der Bauherr aufheben und neu ausschreiben muss. Deshalb nützt keinem ein zu eng getakteter Terminplan etwas.

Platz für 160 Rechnungsprüfer

Konkret heißt das, bis Mitte 2021 läuft der Rohbau. Parallel beginnt aber im neuen Jahr schon in einigen Gebäudeteilen der Innenausbau. Die Baufertigstellung ist aber auf August 2022 terminiert. So ist mit einem Umzug der Landesbehörde zum Jahresende 2022 von Leipzig nach Döbeln zu rechnen. In den Büros bis unters Dachgeschoss werden 160 Arbeitsplätze für die Rechnungsprüfer entstehen. 3700 Quadratmeter Nutzfläche wird das ehemalige Kasernengebäude dann bieten.

Knapp 20 Millionen Euro kostet der Umbau. 4,3 Millionen Euro kommen als Fördergeld von der EU. Damit gelingt es das historische Kasernengebäude so umzubauen, dass die Vorgaben der Energieeinsparverordnung sogar um 42 Prozent unterschritten werden. Zu dem noch relativ neuen Gasheizkeller, der in dem Verwaltungsbau schon eingebaut war, kommen noch Erdwärmesonden, Dämmung, Lüftung und modernes LED-Licht.

Kombizonen für „Flurgespräche“

Das vor wenigen Jahren neu gedeckte Walmdach von 1888 bleibt ebenso wie die gesamte Gebäudestruktur im Inneren weitgehend erhalten. Die Büros werden nach Fensterachsen geplant. Diese bekommen an beiden Fensterseiten vernünftige Raumtiefen. Für die dann in dem alten Kasernengebäude verbleibenden sehr breiten Flure haben sich die Architekten etwas einfallen lassen und diese mit Sitznischen und Einbaumöbeln zu Kombizonen gestaltet. Hier finden dann kleinere Besprechungen, so genannte „Flurgespräche“ statt.

