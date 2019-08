Großweitzschen

Der neu gewählte Gemeinderat in Großweitzschen hat knapp drei Monate nach der Wahl die Arbeit aufgenommen. In der Sitzung am Dienstagabend wurden 13 der 16 Mitglieder von Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler) vereidigt (drei fehlten entschuldigt). „Ich hoffe auf eine gute Zusammenarbeit, bei der es um die Sache geht und immer offene Worte“, sagte Burkert an die Runde gerichtet.

Wahl des ersten Stellvertreters

Anschließend wurden die beiden Stellvertreter des Bürgermeisters neu gewählt. Dies war in Großweitzschen bereits die zweite Wahl innerhalb eines Jahres, da Jörg Burkert – zuvor selbst erster Stellvertreter des erkrankten Ulrich Fleischer – erst 2018 zum Bürgermeister gewählt worden war und sein Stellvertreter Heiko Schmiedchen (Freie Wähler) daher ebenfalls erst ein Jahr im Amt war. Dieser wurde von Thomas Frust auch wieder als erster Stellvertreter vorgeschlagen. „Die Kommunikation zum Bürgermeister und zur Verwaltung passt. Da würde ich an der Konstellation nichts ändern“, sagte er. Marc Bohnstedt, neu für die CDU-Fraktion im Rat, benannte den Fraktionskollegen Sven Krawczyk als zweiten Kandidaten. In geheimer Wahl stimmten die Räte sofort ab. Ergebnis: Sieben zu sechs für Heiko Schmiedchen, der damit im Amt bleibt.

Wahl des zweiten Stellvertreters

Einen neuen zweiten Stellvertreter wählten die Räte ebenfalls. Johannes Pester schlug Sven Thalmann (Freie Wähler) vor. „Er steht als Handwerker mitten im Geschäftsleben, ist jung, dynamisch, erfolgreich“, begründete Pester seine Idee. Dem schloss sich Sebastian Wloch ( CDU) an, als er Parteifreundin Susann Munz als Gegenkandidatin ins Rennen schickte. Die Unternehmerin aus Strocken ist in der zweiten Amtsperiode Ratsmitglied und häufig mittendrin in den Debatten um die Entscheidungen im Rat. Hier fiel das Ergebnis der geheimen Wahl etwas deutlicher aus: Sven Thalmann wurde mit acht zu fünf Stimmen gewählt.

Um die Arbeitsfähigkeit der Gremien vollständig herzustellen, wurden auch Verwaltungs- und Technischer Ausschuss neu besetzt:

Die Ausschüsse in Großweitzschen Technischer Ausschuss Freie Wähler: Axel Klingner ( Heiko Schmiedchen), Torsten Friedrich (Jörg Ulmnitz), Thomas Frust ( Sven Thalmann), Johannes Pester (Henry Hagen), Konrad Knetsch ( Thomas Philipp) CDU: Marc Bohnstedt ( Sven Krawczyk), Susann Munz ( Sebastian Wloch) Linke: Sascha Suhr ( Mario Pohl) Verwaltungsausschuss Freie Wähler: Heiko Schmiedchen ( Axel Klingner), Jörg Ulmnitz ( Torsten Friedrich), Sven Thalmann ( Thomas Frust), Henry Hagen ( Johannes Pester), Thomas Philipp ( Konrad Knetsch) CDU: Sven Krawczyk ( Marc Bohnstedt), Sebastian Wloch ( Susann Munz), Mario Pohl ( Sascha Suhr)

Von Sebastian Fink