Neues AzubiTicket spart Lehrlingen richtig Kohle

Region Döbeln

Die Augenoptiker-Auszubildende Laura Keßler (18) aus Roßwein ist genervt. Da eine direkte Zugverbindung zwischen Döbeln und Meißen noch immer fehlt ist sie auf den Bus angewiesen, um jeden Morgen zu ihrem Ausbildungsbetrieb, der Augenoptiker-Filiale Apollo, zu kommen. Das bedeutet eine täglichen Anreisedauer von gut einer Stunde zuzüglich Wartezeiten.

Doch dieser Umstand ist lange Zeit nicht ihr Hauptärgernis gewesen: Denn während sich Roßwein im Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) befindet, gehören Nossen und Meißen bereits zum Verkehrsverbund Oberelbe (VVO). Das bedeutete, dass Laura bisher nicht nur ein Monatsticket für den VVO im Wert von knapp über 100 Euro benötigte, sondern zusätzlich noch jeden Tag rund sechs Euro für die Busfahrt nach Nossen aufbringen musste. Insgesamt ergab sich auf diese Weise eine monatliche Gesamtbelastung von fast 237 Euro. Nur für die Arbeitswege. Eine derartige Belastung ist mit einer monatlichen Ausbildungsvergütung von durchschnittlich 440 Euro Brutto im ersten Lehrjahr im sächsischen Optikerhandwerk kaum zu tragen. Vor allem wenn sie wie Laura nur die Fahrten für Lehrgänge finanziert bekommt.

Seit August verbundübergreifend

Wie ihr ging es bis vor kurzem vielen Abzubildenden im Freistaat. Doch seit dem 1. August dieses Jahres ist erhältlich, was viele nicht für möglich gehalten haben. Auf Initiative des sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr unter der Leitung des zuständigen Staatsministers Martin Dulig ( SPD) ist es gelungen, dass sich alle fünf sächsischen Verkehrsverbünde auf ein gemeinsames „ AzubiTicket“ einigen konnten.

„Der Weg zu diesem Ticket in einer Legislaturperiode war nicht einfach, aber die Mühe hat sich gelohnt. Mit diesem Angebot stärken wir in Zeiten des Arbeitskräftemangels den Ausbildungsstandort Sachsen und entlasten die Auszubildenden und deren Eltern finanziell“, so Verkehrsminister Martin Dulig. Auch Burkhard Ehlen, Geschäftsführer des beteiligten Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON) ist erfreut: „Das AzubiTicket zeigt, dass die Verbünde an einem Strang ziehen und Projekte erfolgreich umsetzen können“. Laut einer gemeinsamen Medieninformation aller beteiligten Parteien vom 20. Juni, bezuschusst der Freistaat Sachsen das Angebot mit 14 Millionen Euro pro Jahr. Dadurch ist es möglich, das Ticket für einen Verbund für nur 48 Euro monatlich anzubieten. Auszubildende die, wie Laura, durch mehrere Verkehrsverbünde fahren müssen, können für je fünf Euro die anderen Verbünde dazu kaufen. Dadurch ist es möglich, für nur 68 Euro monatlich in ganz Sachsen und im MDV-Verbundraum, der Leipzig und Teile Sachsen-Anhalts beinhaltet, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln mobil zu sein.

Laura Keßler ist sehr zufrieden mit dem Angebot, durch das sie knapp 184 Euro im Monat spart: „Ich finde das AzubiTicket sehr wichtig. Auf diese Weise wird es für junge Leute ein Stück weit attraktiver, erstmal auf dem Land zu bleiben und nicht direkt nach dem Schulabschluss in die Großstadt zu ziehen.“

Erwerben kann das Ticket jeder Schüler einer berufsbildenden Schule in Sachsen in Form eines zwölf monatigen Abos.

Von Johann-Christoph Landgraf