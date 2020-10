Neues Dach und barrierefreier Zugang für Roßweins Bibo

Roßwein

Seit vergangener Woche wird an Roßweins Bibliothek gewerkelt. Die Dachdecker haben ihr Gerüst aufgestellt und entfernen derzeit die alte Dachhaut. Bis Ende des Jahres spätestens soll das Bibo-Gebäude zumindest von oben her wieder schick und funktional einwandfrei sein. Eine neue Dämmung und Dacheindeckung bringt die Roßweiner Firma Götze auf. Und es wird sogar noch mehr gemacht in diesem Jahr.

Bibliothek als „Lieblingsplatz für alle“

Eigentlich hatte die Stadt die äußere Hülle des Bibo-Gebäudes ja komplett in Schuss bringen wollen. Die Ausschreibung sorgte für Ernüchterung – der für Dach, Fassade, barrierefreien Zugang und Verschattung gesteckte Kostenrahmen von 130 000 Euro, die über das Stadtumbau-Förderprogramm wurde mit den Angeboten weit überschritten. Also wurde die Ausschreibung aufgehoben, und für rund 48 000 Euro zunächst nur das Dach als Maßnahme mit der höchsten Priorität in Angriff genommen.

Doch unverhofft kommt oft. Nachdem die Stadt Ende vergangenen Jahres für ihren Antrag auf Förderung für den barrierefreien Zugang zur Bibliothek keine Bewilligung bekommen hatte, kam nachträglich doch noch ein positiver Bescheid. Das Förderprogramm, das vom Sächsischen Staatsministerium wahrscheinlich auch in diesem Dezember wieder aufgelegt wird, nennt sich „Barrierefreies Bauen 2020 – Lieblingsplätze für alle“. Maximal 25 000 Euro Förderung sind möglich. Bleibt man mit der Maßnahme in diesem Kostenrahmen, fallen für die Stadt gar keine finanziellen Aufwendungen an. Der Zugang zur Bibliothek, der jetzt zwar bereits eine Rampe besitzt, die aber eine zu starke Längsneigung hat, soll genau diese 25 000 Euro kosten. Im Stadtrat kommende Woche wird der Auftrag vergeben und dann kann es theoretisch losgehen.

Schließung wird unumgänglich sein

Allerdings muss erst noch geschaut werden, wann in diesem Jahr die beste Zeit für den Bau ist. Denn im Gegensatz zu jetzt, wo die Arbeiten am Dach keine Einschränkung der Bibo-Öffnung bedeuten, muss bei den Arbeiten am Eingangsbereich schon mit einer Schließung gerechnet werden. Etwa sechs Wochen, schätzt Bauamtsleiter Dirk Mehler, dauern die Arbeiten, vielleicht könne man den Eingang auch schon ein bisschen eher wieder nutzen. Gebaut werden soll er aber auf jeden Fall in diesem Jahr noch.

Von Manuela Engelmann-Bunk