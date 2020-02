Neues Döbelner Revier entsteht auf 240 Säulen

Döbeln

Ziemlich ruhig ist es aktuell auf der Baustelle des neuen Polizeireviers in der Döbelner Weststadt. Doch da soll sich in wenigen Wochen ändern. „Die Öffnung und Auswertung der Angebote für den Rohbau des neuen Gebäudes erfolgt Ende Februar. Vorausgesetzt es sind angemessene Angebote eingegangen“, sagt Alwin-Rainer Zipfl, Sprecher des Sächsischen Staatsbetriebes Immobilien- und Baumanagement (SIB). Der ist Bauherr für das 8,5 Millionen Euro teure Projekt im Auftrag des Freistaates Sachsen. Der Baubeginn am Rohbau ist für den April vorgesehen.

Erkundungsbohrung für die Heizung

Gearbeitet wird aber derzeit auch schon. Aktuell wurde bis in 100 Meter Tiefe ein Loch gebohrt. Diese Erkundungsbohrung, ein so genannter Thermal-Response-Test, soll prüfen, ob sich eine Heizung mit Erdwärmenutzung auf der Baufläche lohnt.

Weitere Ausschreibungen werden im SIB und den beteiligten Planungsbüros gerade vorbereitet und gehen demnächst auf den Markt. „Das Vorhaben befindet sich damit weitgehend im Zeitfenster, verlässliche Termine sind wegen der schwierigen Situation auf dem Baumarkt erst nach Beauftragung der Schlüsselgewerke möglich“, sagt der Pressesprecher zum zeitlichen Ablauf.

Im Frühjahr 2021 soll der Neubau auf der etwa 2.900 Quadratmeter großen Fläche des ehemaligen DBM-Geländes zwischen Grimmaischer Straße und Leisniger Straße fertig werden. Vorgesehen ist ein dreigeschossiger Neubau mit einem Flachdach und einer Grundfläche von etwa 45 mal zwölf Metern, der parallel zur Leisniger Straße stehen wird. Dahinter wird mit einem gewissen Abstand noch ein Garagenkomplex für die Einsatzfahrzeuge gebaut. Im Erdgeschoss des Reviergebäudes soll es die Wache mit einem behindertengerechtem Zugang geben. Die Büros und Räume für bis zu 90 Beamte sollen in den Etagen darüber Platz finden.

Die Gründungsarbeiten für das neue Revier waren extrem aufwendig. Denn der Baugrund ist schwierig. Dennoch wurden diese Arbeiten bereits im Oktober abgeschlossen. Zuvor wurden etwa 240 Rüttelstopfsäulen in den Boden eingebracht. „Bei der Baugrundverbesserung und Tiefgründung hat sich gezeigt, dass der Verdichtungsgrad des Baugrunds teilweise höher ist, als aufgrund des Baugrundgutachtens erwartet. Daher musste die Statik der Fundamentplatte überarbeitet werden, um eine gleichmäßige Setzung zu gewährleisten und Rissbildung zu vermeiden“, beschreibt Alwin-Rainer Zipfl.

Das bisherige Polizeirevier an der Burgstraße war bei den schweren Hochwassern 2002 und 2013 jeweils mit abgesoffen. Die Beamten mussten den Kriseneinsatz jeweils von Noteinsatzzentralen bewältigen. Das ist der Hauptgrund für den Neubau, der hochwassersicher liegt

Von Thomas Sparrer