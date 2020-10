Neues Döbelner Wohngebiet schon jetzt gefragt

Döbeln

Im Frühjahr 2021 soll das neue Wohngebiet „Walduferviertel“ in Döbelns Weststadt auf dem ehemaligen Zuckerfabrikgelände erschlossen werden. 60 Eigenheimgrundstücke und vier Mehrfamilienhäuser mit jeweils sieben hochwertigen Wohnungen zwischen 80 und 140 Quadratmetern Größe sollen hier entstehen. „Bis zum Jahresende soll der Bebauungsplan fertig sein. Es gibt schon einige Interessenten für die Wohnungen und das Bauland“, sagt Uwe Krahl, Vorstand der Kreissparkasse Döbeln, die das Gelände entwickelt und vermarktet. Auf der Messe „Haus 2020“ im März unmittelbar vor dem Corona-Lockdown war die Sparkasse Döbeln mit dem Projekt mit einem eigenen Stand vertreten. Das Interesse war enorm. Junge Familien aus den Ballungsräumen Dresden, Chemnitz und Leipzig drängten sich am Messestand. Zum einen weil die Baulandpreise günstig und Döbeln gut gelegen sei ist. Hoch war aber auch die Nachfrage nach höherwertigen Wohnungen, denn nicht jeder hat Lust, ein eigenes Grundstück zu pflegen. Das haben die Sparkassenvorstände auch nach Gesprächen mit Interessenten aus Unternehmen und Behörden, wie dem Landesrechnungshof, erfahren. Aus diesem Grund wurde das neue Baugebiet optimiert und die vier recht luxuriösen Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 28 Wohnungen an der Fortführung der Zuckerfabrikstraße unterhalb des Bahnlinie Riesa- Chemnitz geplant.

Zur Galerie So sehen die Pläne für das einstige Gelände der Zuckerfabrik aus.

Weitere Projekte sollen folgen

Das Thema Eigenheimgebiete und Baukredite ist für die Döbelner Sparkasse ein wichtiges Zukunftsthema. Auch in Leisnig erwarb das Kreditinstitut das fertige Bebauungsplangebiet „Eichbergblick“ mit aktuell 13 Parzellen Bauland, um es zu entwickeln und zu vermarkten. Auch hier ist die Nachfrage groß. „Wir sind als regionaler Partner mit allen Kommunen der Region im Gespräch. Den beiden neuen Wohngebieten sollen weitere Projekte folgen“, sagt Sparkassenvorstand Thomas Gogolla.

Anzeige

Wohnungsbaukredite machen 75 Prozent des ausgegebenen Kreditvolumens der Kreissparkasse Döbeln aus. Allein 2019 stiegen die Kundeneinlagen um 21 Millionen Euro auf 690 Millionen Euro. 108 Millionen Euro wurden als neue Kredite vergeben. Das ausgereichte Kreditvolumen der Kreissparkasse Döbeln stieg 2019 auf 555 Millionen Euro. Döbeln zählt vom Ergebnis zu den besten ostdeutschen Sparkassen und hat gemessen an der Bilanzsumme in Sachsen mit das höchste Kreditgeschäft.

Neue Kredite für 100 Millionen Euro ausgereicht

In der andauernden Niedrigzinsphase verdient die Sparkassen nichts mehr mit dem Geld der Kunden, sondern zahlt bei der Europäischen Zentralbank Strafzinsen. Auf den Konten der Döbelner Sparkassenkunden liegen 690 Millionen Euro als so genannte Sichteinlagen nahezu unverzinst. „Dieses Geld würden wir für die Kunden gern veredeln“, sagt Vorstand Uwe Krahl. Deshalb ist es für das Kreditinstitut wichtig, die Einlagen der Kunden am besten wieder als Kredite in den regionalen Markt zu bringen, statt sie bei der Europäischen Zentralbank für Negativzinsen anzulegen. Gerade am Dienstag konnte die Sparkasse Döbeln für dieses Jahr bei der Kreditneuvergabe die 100 Millionen-Marke knacken. Zudem haben nur 5,3 Prozent der Mittelsachsen Aktien und nur 15 Prozent Fonds. Auch das sei wegen der Zinsentwicklung für die Kunden und für die Bank schlecht. So setzt die Kreissparkasse Döbeln auf ihre 175 Mitarbeiter und deren Beratung und Vertrieb. Neben dem weiteren Ausbau des Onlinebankings bleiben mittelfristig alle Filialen erhalten.

Kontogebühren steigen ab Januar

Allerdings wird die Sparkasse Döbeln zum 1. Januar 2021 die Gebühren für private und gewerbliche Konten um durchschnittlich einen Euro erhöhen. Denn die beiden Sparkassenvorstände sind sicher: Das Zinstief wird anhalten, die Zinsüberschüsse werden weiter sinken und die bisher noch guten Jahresergebnisse schmälern, während im Gegenzug die Kosten weiter steigen.

Aus dem Geschäftsbericht 2019 stiegen die Kundeneinlagen bei der Döbelner Kreissparkasse um 21 Millionen Euro auf 690 Millionen Euro. 555 Millionen Euro beträgt das ausgereichte Kreditvolumen bei einer Bilanzsumme von 917 Millionen Euro. Unter den ostdeutschen Sparkassen gehört die Döbelner Kreissparkasse zu besten. Die geplanten Ausschüttungen an den Kreis wurden auf Empfehlung der Bankenaufsicht nach Corona in die Reserven eingestellt. Nächstes Jahr soll es in jedem Fall wieder eine Ausschüttung geben.

Von Thomas Sparrer