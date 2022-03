Neues Feuerwehrgerätehaus, neue Kämmerin im Rathaus und ein neuer Partner bei der Digitalisierung der Döbelner Schulen

Döbeln

Die Digitalisierung der Döbelner Schulen geht nach Einschätzung der Rathausführung nicht so voran, wie gewünscht. Deshalb wollen die Stadt Döbeln und die mit der Umsetzung beauftragte Firma  SDC Sachsen Digital Consulting GmbH aus Dresden jetzt getrennte Wege gehen. Stadt und Firma haben sich auf eine Auflösung des Ingenieurvertrages im gegenseitigen Einvernehmen verständigt. Das kündigte Oberbürgermeister Sven Liebhauser an. Der Stadtrat soll in der kommenden Woche darüber beraten und beschließen.

Wie geht es nach dem Vertragsende weiter?

Die Firma SDC hat in Sachen Schuldigitalisierung offenbar mehr Kommunen unter Vertrag, als sie schaffen kann. Sie sollte die acht Döbelner Schulen in neun Leistungsphasen bis zur endgültigen Umsetzung begleiten. Anderthalb Jahre nach der Beauftragung sind zwei Leistungsphasen abgearbeitet. Es klemmte offenbar gewaltig. Deshalb hat die Stadtverwaltung Döbeln nun Sorge, dass die Umsetzung des zwei Millionen Euro schweren Förderpaketes für Döbeln nicht bis zum Abrechnungsende im Dezember 2024 geschafft wird. Die Stadtverwaltung zog die Reißleine und hat Plan B gestartet. Weil es nicht rund lief, betreute schon einige Zeit ein EDV-Mitarbeiter des Rathauses das Thema. Parallel wurden Gespräche mit regionalen Planungsbüros geführt, die bereits über viele Jahre sehr intensiv und erfolgreich mit der Stadtverwaltung zusammenarbeiten. Diese seien nun bereit und in der Lage, die Aufgaben von SDC zu übernehmen.

Was ist schon abgearbeitet?

Die Leistungsphasen eins und zwei von neun Phasen hat die SDC mit Bedarfsermittlung, Förderantragstellung, Vorplanung und Aufmaß in den Schulen fertiggestellt. Mittlerweile sind in der Grundschule Großbauchlitz zumindest die Bauleistungen abgeschlossen, digitale Tafeln, Laptops und PC´s sind beauftragt, allerdings noch nicht vollständig geliefert.

In diesem Jahr stehen nun die digitale Ausstattung des Lessing-Gymnasiums und der Förderschule auf dem Plan. 2023 sind die Grund- und die Oberschule Am Holländer dran, 2024 die Kunzemann-Grundschule, die Grundschule-Ost und die Mochauer Grundschule.

Platz für drei fusionierte Ortswehren

Einen Grundsatzbeschluss soll der Stadtrat nächste Woche auch zum Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Lüttewitz fällen. In den mit 2,15 Millionen Euro geplanten und mit 650 000 Euro vom Land geförderten Neubau sollen die Ortswehren Lüttewitz-Theeschütz, Choren und Mochau vereinigt werden und bestmögliche Bedingungen bekommen. Der Gemeindefeuerwehrausschuss hat dem Vorhaben nun auch mehrheitlich zugestimmt. Gebaut werden soll an der Staatsstraße 35 vor dem Standort des Bauhofes im Lüttewitz. Die Entscheidung für den Standort fiel, weil dieser für die Kameraden schnell erreichbar ist und auch Einsatzorte schnell erreicht werden können. Durch die Nähe zum Bauhof mit seinem Fahrzeugwaschplatz kann die Feuerwehr diesen mit nutzen. Nicht zuletzt ist das Baugrundstück im Eigentum der Stadt. Wenn der Stadtrat zustimmt sollen bis Herbst die Förderanträge für den Neubau gestellt werden. Im aktuellen Doppelhaushalt und den Folgehaushalten sind für das Projekt schon 1,2 Millionen Euro eingestellt. Diese müssen nun aufgestockt werden. Gebaut werden könnte 2023 oder 2024.

Neue „Finanzministerin“

Zu beschließen hat der Stadtrat auf seiner Sitzung am kommenden Donnerstag im Volkshaus auch eine wichtige Personalie. Döbelns „Finanzminister“, Stadtkämmerer Gerd Wockenfuß geht nach 32 Jahren im Amt Ende April in den Ruhestand. Neue Finanzchefin im Rathaus soll Claudia Gau werden. Die Sachgebietsleiterin Kämmerei und Steuern war seit Jahren seine Stellvertreterin und gilt als hochkompetent.

Von Thomas Sparrer