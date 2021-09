Döbeln

Zusätzliche Eigenmittel in Höhe von 60200 Euro hat der Stadtrat für das Haushaltsjahr 2022 freigegeben, um die Planungsziele für den Neubau des Grundschulzentrums Döbeln-Ost einhalten zu können. Fertigstellung im Jahr 2025 lautet das sportliche Ziel, was bedeutet, dass mindestens zwei Jahre zuvor mit den Arbeiten begonnen werden muss. Baustart soll also im Frühjahr 2023 sein. Das wiederum setzt voraus, dass die Entwurfsplanungen spätestens ab Oktober diesen Jahres weiter vorangebracht werden müssen, um bis zum nächsten Frühjahr einen Bauantrag einreichen zu können. Die Stadt kostet das 448.202 Euro. Da im Haushalt 21/22 nur noch Mittel in Höhe von 388.020 Euro zur Verfügung stehen, müssen zusätzlich 60.000 Euro aus den liquiden Mitteln im Haushaltsjahr 2022 dafür bereitgestellt werden. Der Stadtrat stimmte mit sechs Enthaltungen aus den Reihen von jetzt – für unser Döbeln und Wir für Döbeln/Freie Wähler zu.

Stadtrat soll stärker Einfluss auf Finanzen nehmen

Insgesamt rund 13 Millionen, genau 13.003.950 Euro, umfasst das Bauvorhaben derzeit. Derzeit deshalb, weil nicht vorausgesagt werden kann, wie sich die Baukosten in den nächsten Jahren entwickeln. Das war einer der Punkte, den die Stadträte nach Präsentation der Planungen für das Grundschulgebäude diskutierten. Dietmar Damm (Wir für Döbeln) fragte sich „wo die Reise denn hingehe“. Seiner Auffassung nach sollte der Stadtrat noch stärker Einfluss auf die Kostengestaltung nehmen können. Axel Buschmann (SPD) sprach von einem Mammutprojekt: „Wir können heute nicht sagen, was in zehn Jahren ist.“ Doch der Stadtrat sei dazu da, Visionen zu haben, Projekte für die Zukunft der Stadt zu entwickeln. Das Grundschulzentrum Döbeln-Ost sei ein solches.

Den Weg, den man per Grundsatzbeschluss zu dem Schulstandort festgelegt hatte, müsse man nun auch weitergehen. Ähnlich äußerte sich Stadtrat Sven Weißflog (Freie Wähler): „Wer A sagt, muss auch B sagen“. Soll heißen: Jetzt die Stimme zu verweigern, weil unter Umständen mehr Kosten entstehen, ist keine Lösung. Allerdings könne man sehr wohl schauen, ob es nicht an der einen oder anderen Stelle der Planungen Ergänzungen oder Verbesserungsmöglichkeiten gibt.

Acht Klassenräume für je 28 Kinder

Weißflog regte beispielsweise an, Grünflächen auf das große Dach des Grundschulgebäudes zu bringen, oder bei der Fassadengestaltung nach Optimierung zu suchen. Die Planungen für diesen ersten Bauabschnitt stellten Christian Müller vom Planungsbüro O+M Architekten GmbH Dresden und Astrid Flemming, hpm Henkel Projektmanagement GmbH Dresden den Stadträten vor. Auf zwei Etagen wird das Gebäude Platz für die Grundschüler bieten. Alle Räume sind um einen transparent wirkenden Innenhof angeordnet. Im Süden wird sich der zentrale Schulhof befinden, im Osten schließt sich der eigenständige Hortbereich mit direktem Ausgang ins Freie an. Im Erdgeschoss des Schulgebäudes wird es einen multifunktionalen Mehrzweckraum geben, Fachräume für flexible Nutzung, Aufenthaltsfläche. Das Obergeschoss bekommt acht Klassenräume für jeweils bis zu 28 Kinder mit flexibel nutzbaren Gruppen- und Nebenräumen und die Mediathek mit Schulbücherei. Es gibt weiterhin zwei große, zentral angeordnete Garderobenräume mit Spinden für jedes Kind.

Stadt muss in Vorleistung gehen

Die größte Herausforderung für die Stadt stellen die Auszahlungsbedingungen für das Fördergeld dar, welches mit einer Quote von 60 Prozent gezahlt wird. Allerdings erst nach Bauabschluss. Bis dahin geht die Stadt in Vorleistung. Für die Haushaltsjahre 2024/25 schlägt zur Vorfinanzierung von Bauausgaben eine Summe von 4.641.028 Euro zu Buche.

Nicht in den Kosten enthalten und auch nicht förderfähig über das Programm „Verbesserung der schulischen Infrastruktur“ sind übrigens Ausstattung und Mobiliar. Im Haushaltsjahr 2025 sind dafür nach aktuellen Kostenschätzungen 1651.726 Euro einzuplanen. Bereits vorhandene digitale Endgeräte und gut erhaltenes Mobiliar sollen mit in die neue Schule genommen werden.

Von Manuela Engelmann-Bunk