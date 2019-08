Döbeln

Mit 107 neuen Fünftklässlern in frisch renovierten Zimmern am Körnerplatz, zwei neueingestellten Lehrern im 70-köpfigen Kollegium und zwei neuen Referendaren ist am Montag am Lessing-Gymnasium Döbeln das neue Schuljahr gestartet.

1198 Stunden Unterricht pro Woche

„Wir sind ausreichend besetzt und können die geplanten 1198 Unterrichtsstunden pro Woche absichern. Aber die Reserven werden kleiner“, sagt Schulleiter Michael Höhme. Das heißt, wenn es im Kollegium Krankheitsausfälle gibt, wird es zu Ausfallstunden kommen.

Nach dem Ausscheiden von Eva Schreiber und Matthias Litzki in den Ruhestand kommen mit dem Schuljahresbeginn der ehemalige Referendar Haiko Fischer für die Fächer Deutsch, Latein und Ethik neu ins Kollegium. Julia Birnstiel heißt die neue Kollegen für Englisch und Biologie. Erstmals gibt es am Lessing-Gymnasium in diesem Schuljahr eine junge Frau im Bundesfreiwilligendienst. Absolventin Emilia Loschinski wird sich in diesem Rahmen besonders um die DaZ-Klassen kümmern. Und die dortigen Schüler beim Deutsch-Lernen mit Einzelbetreuung unterstützen.

Mehr politische Bildung

Im Lehr- und Stundenplan gibt es einige Veränderungen. So wird der Bereich Gesellschaftswissenschaft Recht und Wirtschaft sowie die politische Bildung verstärkt und dafür in anderen Bereichen einige Stunden gekürzt. Überhaupt hat nutzt die Schule in der Stundenplanung mehr Gestaltungsspielraum. So gibt es in einigen Klassenstufen künftig fünf Stunden individuelle Förderung. In Klasse 5 gibt es diese Förderstunden für alle in Mathe, Deutsch und Sport. Mathe, Englisch, Sport, Chor und der Bilinguale Unterricht sind in Klasse sechs in diese Förderstunden integriert. Auch in den neunten und zehnten Klassen gibt es künftig solche Förderstunden.

Neues Medienprofil startet

Eine Neuerung gibt es zudem im Profilunterricht der Klassen 8 bis 10. Neben dem naturwissenschaftlichen und dem sprachlichen Profil mit Spanisch als dritter Fremdsprache im Angebot wird das gesellschaftswissenschaftliche Profil zum Medienprofil umgebaut. Hier können die Schüler die Potenziale der Digitalisierung nutzen, aber auch ihr Medienverhalten kritisch hinterfragen. Damit will das Gymnasium an die Auszeichnung als Smartschool anknüpfen. Im neuen Medienprofil haben sich 50 Achtklässler angemeldet.

Festwoche mit Schulhoffest

Aktuell hält das Gymnasium Kurs auf die Festwoche zum 150 Jubiläum der Bildungsstätte. Die Festwoche findet vom 6. bis 13. September statt. Integriert sind am 6. September ein Festakt mit Präsentation der Festschrift und Premiere eine Jubiläumsfilmes, ein großes Schulhoffest am Körnerplatz am 9. September. Ein Kreuzverhör mit Absolventen, die nun im In- und Ausland spannende Aufgaben haben oder die Ausstellung „Schule macht Kunst“ in der Kleinen Galerie. Eingebettet in die Festlichkeiten sind zudem ein Schulball, der traditionelle Ballathon und ein Poetry-Slam sowie naturwissenschaftliches Vorlesungen und ein heimatgeschichtlicher Vortrag von Jürgen Dettmer zur friedlichen Revolution in Döbeln.

Von Thomas Sparrer