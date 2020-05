Neues Roßweiner Bibo-Dach noch dieses Jahr – der Rest muss warten

Roßwein

Wenn ein Gebäude einen Dachschaden hat, dann sollte der so schnell wie möglich repariert werden. Das Dach an Roßweins Bibliothek ist zwar noch nicht so kaputt, dass der Bibo-Betrieb eingestellt werden müsste. Allerdings sind immer mal wieder Reparaturen erforderlich, weshalb die Stadt die Sache nun endlich komplett lösen, das Dach insgesamt neu decken und gleich eine Dämmung mit einbauen wollte.

Nicht nur das: Auch die Fassade der Bibliothek, ein barrierefreier Zugang und eine Verschattung sollten möglichst vor dem Schul- und Heimatfest den in die Jahre gekommenen Flachbau in die Moderne führen. Doch wie auch das Schul- und Heimatfest wird die Komplett-Sanierung verschoben. Die Gründe hier liegen allerdings nicht bei Corona wie beim Schul- und Heimatfest, sondern sind finanzieller Natur.

Ausschreibung nicht zufriedenstellend

130.000 Euro hatte die Stadt als Kostenrahmen für besagte Maßnahmen angenommen. Die Mittel waren über das Förderprogramm Stadtumbau eingeplant. Doch die Ausschreibung holte die Stadt auf den harten Boden der Tatsachen zurück: „Wir haben einerseits nicht mal für alle Gewerke ein Angebot bekommen“, sagt Bauamtsleiter Dirk Mehler. Und andererseits haben die Kosten schon ohne Dach und Außenrollos 40.000 Euro über der angenommenen Gesamtsumme gelegen. Momentan ist das für die Stadt nicht machbar.

Die Ausschreibung ist nun aufgehoben worden und wird noch einmal erfolgen. Dann öffentlich. Und erst einmal nur für das Dach. „Wir hatten sie beim ersten Mal beschränkt, um unseren einheimischen Firmen die Möglichkeit des Auftrages zu geben.“ Das aber hatte nicht den erhofften Effekt.

Dach soll dieses Jahr angegangen werden

Das Dach der Bibliothek soll noch in diesem Jahr gemacht werden. Ausbessern lohne nicht mehr. „Wir schauen, dass wir eine technische Lösung finden“, sagt Mehler und nutzt einen Vergleich: „Man kann sich einen Polo kaufen oder einen Mercedes. Mit beiden Wagen kann man fahren.“

Die restlichen Vorhaben – Verschattung, Fassade, barrierefreier Zugang – werden aufgeschoben und sollen stufenweise mit Hilfe von anderen Förderprogrammen umgesetzt werden.

