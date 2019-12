Neues Roßweiner Pflegeheim: Ohne Brachen-Abriss keine Baugenehmigung

Roßwein

Der Bauantrag läuft – für das Projekt des Chemnitzer Eigentümers der früheren Studentenwohnheime an der Döbelner Straße in Roßwein. Aus denen will Heiko Lindner mit der Color-Dream-GmbH ein überregionales Pflegezentrum mit Wohnraum für Senioren entstehen lassen. Wie Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) auf Nachfrage informiert, fehlen dem Investor allerdings noch ein paar Nachweise bis zu einer Baugenehmigung durch das Bauordnungsamt. So muss etwa eine Ausgleichsfläche an der Mulde gefunden werden. Die Stadt, die durchaus Interesse daran hat, dass die beiden sanierungsbedürftigen Wohnblöcke eine neue Bestimmung bekommen, hilft dem Eigentümer dabei.

Bereits grünes Licht vom Stadtrat

Im September hatte der Stadtrat dem Vorhaben sein gemeindliches Einvernehmen erteilt, genauso wie nahezu zeitgleich eingereichten zweiten Pflegeheim-Bauvorhaben auf dem Baderberg, wo die Chemnitzer Theed Projekt GmbH bauen will.

Die Ausgleichsfläche für das Vorhaben von Heiko Lindner ist erforderlich, weil durch den geplanten Bau eines Aufzuges zwischen den beiden Blöcken Fläche versiegelt wird, die im Falle eines Hochwassers der Mulde zur Ausbreitung des Wassers fehlt.

Stadt Unterstützt Investor

Wo diese Ausgleichsfläche sich befindet, ist relativ egal. Es muss einfach durch den Abriss einer Brache Freiraum fürs Wasser geschaffen werden. Wie der Bürgermeister bestätigt, habe die Stadt bereits ein entsprechendes Grundstück außerhalb von Roßwein im Auge und ist bereit, zwischen dem Eigentümer und dem Studentenwohnheim-Investor zu vermitteln, damit im nächsten Jahr mit der Projektumsetzung begonnen werden kann. 120 Plätze soll das zukünftige Pflegeheim an der Döbelner Straße haben und 36 barrierefreie Wohnungen. Für die Betreuung würden 50 Pflegekräfte im Drei-Schicht-System beschäftigt. Heiko Linder hatte das Objekt 2017 für 85.000 Euro von der Stadt erworben.

Von Manuela Engelmann-Bunk