Neues aus Klosterbuch: Fachwerkhof weg, Schulbauernhof hin

Zwei Pferde grasen unter den Apfelbäumen einer Streuobstwiese. Einige Meter weiter sind im Erdreich die Konturen vom neuen Schulbauernhof von Klosterbuch zu erkennen. Zur Grundsteinlegung waren alle anwesend, die es etwas angeht, zu aller erst eben die Vierbeiner Glück und Napoleon. Bevor der erste Schnee fällt, sollen die Pferde am Schulbauernhof ihren neuen Stall beziehen. Ihr Stall im vormaligen Domizil, dem Fachwerkhof in Klosterbuch, ist zusammen mit dem Fachwerkhof verkauft.

Schulgärten verschwunden

Die Tiere beobachten alles aus der Entfernung. An diesem Tag sind Leute auf der Streuobstwiese versammelt, wie sie in dieser Menge selten dort auftreten. Dr. Lothar Beier ( CDU) gehört dazu, erster Beigeordneter des Landrates von Mittelsachsen, dazu Leisnigs Bürgermeister und Bauamtsleiter, zudem Kerstin Dürigen, Referentin für die Grundschulen beim Landesamt für Schule und Bildung. „Der Schulbauernhof ist wichtig“, sagt sie, „angesichts der Tatsache, dass Schulgärten aus unserer Bildungslandschaft verschwunden sind.“

Im Gespräch mit dem Bauherren Jürgen Pohl (mit Hut): erster Beigeordneter des Landrates, Lothar Beier (3.v. links) Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth (CDU, 4. v. links) Quelle: Steffi Robak

Mit Schaufel und Bibelwort

Der offizielle Akt der Grundsteinlegung ist dann in wenigen Minuten erledigt, die Kassette mit Zeitdokumenten, Münzen und all diesen Dingen, von Lothar Beier im Erdreich versenkt. Das andere erledigen die, die auch sonst die Arbeit damit haben, zum Beispiel Hartmut Schoberth, der den Schulbauernhof hochziehen wird. Bauherren sind die Eheleute Elsbeth und Jürgen Pohl, in gewohnter Arbeitsteilung aktiv: Er schwingt die Schippe, sie ein Bibelwort, in diesem Fall Psalm 23: „Der Herr ist mein Hirte...“

Für die wichtigen Sachen packt Pohl immer noch selber an: Der Grundstein wird einzementiert. Quelle: Steffi Robak

Geschätztes Durchhaltevermögen

Beier sagt zur Veranstaltung: „Wir kennen die Eheleute Pohl von ihren sozialen Projekten, schätzen sie für ihr verbindliches Engagement und ihr Durchhaltevermögen.“ Kindern und Jugendlichen klar zu machen, wie in der Landwirtschaft Stoffkreisläufe funktionieren, sei ein Bildungsansatz, den das Landratsamt gern unterstütze, weil auf diese Weise Werte vermittelt werden.

Fachwerkhof für Schulbauernhof verkauft

Unter den Gästen waren Projektunterstützer und gleichermaßen Unternehmensvertreter, so vom Planungsbüro Reichenbach, oder auch vom benachbarten Landwirtschaftsunternehmen Landgut Westewitz. Landwirt Torsten Krawczyk fungiert außerdem als Präsident des Sächsischen Landesbauernverbandes.

Das Konzept Schulbauernhof schwebt den Eheleuten Pohl schon länger vor, nun ist die Zeit reif dafür. So ist ihr Fachwerkhof im Dorf verkauft. Die Wohnadresse der Eheleute lautet nun: Bahnhof Klosterbuch.

Gemeinsam unterwegs zum neuen Projekt für den Ruhestand: Eheleute Jürgen und Elsbeth Pohl. Ihren Fachwerkhof im Dorf haben sie verkauft. Quelle: Steffi Robak

Pferde ziehen vorm ersten Schnee ein

Mit dem Erlös finanzieren sie den Eigenanteil der Baukosten vom Schulbauernhof. Gefördert wird das Projekt mit Fördermitteln der Europäischen Union, aus dem Leader-Programm, für Privatvorhaben.

Bauabschluss soll im Juni 2021 sein, beziehungsweise werden dann schon die ersten Schulklasse erwartet. Schon dieses Jahr nach der Weidesaison, auf jeden Fall vorm ersten Schnee, sollen die Pferde Napoleon und Glück ihr neues Domizil beziehen.

