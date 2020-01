Neben den großen Geschichten gibt es im Altkreis Döbeln auch viele kleinere Dinge – am Freitag unter anderem mit ausfallenden Kammerkonzerten der Mittelsächsischen Philharmonie, dem neuen Versuch einer Spielothek in Ostrau und Verkehrseinschränkungen in Hartha. Wir liefern den aktuellen Überblick.