Neun weitere Corona-Tote im Kreis Mittelsachsen

Döbeln

Die Zahl der an Corona verstorbenen in Mittelsachsen ist nach Angaben des Gesundheitsamtes vom Donnerstag um weitere neun auf 769 gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus lag gestern bei 787. Insgesamt hatten oder haben damit 48436 Menschen in Mittelsachsen eine Corona-Infektion. Stand Donnerstag lagen 164 Corona-Patienten in mittelsächsischen Krankenhäusern. 24 davon werden künstlich beatmet. Das sind jeweils fünf weniger als am Vortag. Der Inzidenzwert sank auf 1462,5.

Von Thomas Sparrer