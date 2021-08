Döbeln

Am Montagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, bog ein 44-jähriger Opelfahrer von der Bahnhofstraße nach rechts in die Theodor-Kunzemann-Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der Bahnhofstraße fahrenden Fahrradfahrer (9). Der Neunjährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 500 Euro.

Von DAZ