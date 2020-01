Nicht ausgereizt: Immer noch neuer Besitzer für Roßweins Grüne Aue gesucht

Roßwein

Nicht, dass ihn die momentane Situation seines Lokals belasten würde. Hans-Peter Benedix ist 66 Jahre alt und Rentner. Er muss nicht mehr Gas geben. Nach 45 Jahren als Gastwirt, in denen er gut ausgekommen ist, sehnt er sich nun nach etwas mehr Ruhe in seinem Leben. Deshalb steht die Grüne Aue zum Verkauf – seit mehr als einem Jahr.

Geöffnet hat Hans-Peter Benedix seit dem nur noch freitags, samstags und sonntags über Mittag. Von 11 bis 14 Uhr kann man in der Grünen Aue weiterhin einkehren und gut bürgerliche, sächsische Küche genießen.

Die würde Hans-Peter Benedix auch in Zukunft gern in der Grünen Aue sehen. „Eine richtig schöne Gaststätte mit deutscher Küche“, würde er sich wünschen. Doch aktuell hat sich noch kein Interessent gemeldet, der das zum Kauf angebotenes Objekt direkt vor den Toren der Stadt ausdrücklich zu eben diesem Zweck erwerben möchte. „Es haben sich viele gemeldet, aus allen Himmelsrichtungen der Welt“ sagt Bendix. Ein deutscher Interessent sei allerdings bislang noch nicht darunter gewesen und das stört den 66-Jährigen etwas. Auch weil der Preis, den die bisherigen Kaufwilligen bereit sind zu zahlen, nicht seinen Vorstellungen entspricht, ist die Grüne Aue noch nicht verkauft.

Wie früher: Büffet zum Tanz

Zum Glück für all jene, die gern mal ein Tänzchen wagen. Denn für die erste Veranstaltung „ Roßwein tanzt“, die das Bürgerhausteam gemeinsam mit Roßweinern Anfang Dezember vergangenen Jahres veranstaltet hatte, fand sich mit der Grünen Aue ein geeigneter Rahmen. Der Tanz war ein voller Erfolg, 80 Leute hatten an diesem Abend ihren Spaß. Eine Fortsetzung ist geplant – am 15. Februar öffnen sich die Türen zur Grünen Aue erneut. Dann gibt es statt Wahlessen wie beim ersten Versuch ein Buffet. „Wie früher, als wir selbst hier auch Tanz gemacht haben“, erinnert sich Benedix. Das mit dem Essen nach Karte sei bei 80 Personen zu stressig.

Alle zwei Monate, so der Wirt, sei jetzt erstmal ein Tanz für die Roßweiner angedacht. Das Bürgerhaus-Team hat den Anstoß zur Organisation gegeben, will sich zukünftig aber bei der Vorbereitung etwas stärker zurücknehmen und diejenigen machen lassen, die die Idee und den Wunsch nach solch einer Veranstaltung hatten.

Nachfolgelokal für Skatrunden

So lange die Grüne Aue nicht verkauft ist, wird Hans-Peter Benedix seinen Saal und die Gastronomie zur Verfügung stellen. Genauso wie für die zahlreichen Skatveranstaltungen, die seit Jahrzehnten bei ihm stattfinden. Bis zu 60 Spieler aus ganz Sachsen kommen regelmäßig zum Stechen und Reizen. Am Freitag auch wieder, dann zum Schlachteskat, bei dem es auf der Karte in der Grünen Aue ausschließlich Produkte gibt, die – wie es der Name schon sagt – beim Schlachten entstehen.

Sollte sein Lokal irgendwann mal verkauft sein, hat Hans-Peter Benedix bereits eine Idee, wo die Skatrunden dann ausgetragen werden könnten. Darüber reden will er aber noch nicht.

Prinzipiell, so Benedix, ist es ihm egal, wer die Grüne Aue einmal kauft. Druck hat er keinen, weshalb er die Angebote auch gut abwägen kann. Auch seine Wohnung, die oberhalb der Gastronomie liegt, wäre er bereit aufzugeben. „Dann muss ich nicht mehr sehen, was mal mit meinem Lokal wird. Vielleicht ist das auch besser so.“

