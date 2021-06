Nicht mehr marktgerecht: Döbelner Genossenschaft reißt Wohnhaus ab 

Döbeln

So schlecht sah das Wohnhaus Am Hange 6, unterhalb des Döbelner Geyersberges, noch gar nicht aus. Dennoch beißt seit Mitte der Woche ein riesiger Bagger Löcher in die Wände. Das Gebäude mit seinen sechs Wohnungen wird abgerissen. Mittelfristig soll an dieser Stelle ein weiteres Wohnhaus mit größeren Drei- und Vierraumwohnungen gebaut werden. „Der genaue Zeitpunkt steht aber noch nicht fest“, sagt Andreas Paul, Technischer Vorstand der Gemeinnnützigen Wohnungsgenossenschaft Döbeln (GWG). Wenige Meter weiter, Am Hange 1, ziehen in der kommenden Woche die ersten Mieter in einem neugebauten Wohnhaus der GWG ein. Drei moderne Vierrraum- und vier Dreiraumwohnungen sind hier seit Januar entstanden. Nur zwei der Wohnungen sind noch nicht unter Vertrag. 2017 hatte die GWG Am Hange 7 das erste neue Mehrfamilienhaus dieses Types seit 1990 gebaut. Höherpreisige moderne Wohnungen sind in Döbeln gerade sehr gefragt. Dafür weichen jetzt sechs kleinere Wohnungen mit niedrigen Raumhöhen, die langfristig auch saniert den heutigen Wohnansprüchen nicht mehr genügen würden, so die Strategie der GWG.

Die 1911 gegründete Genossenschaft besitzt in Döbeln und Waldheim 807 Wohnungen und hat 1 370 Mitglieder.

Von Thomas Sparrer