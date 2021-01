Nicht nur Rosen für Rosa – Döbelner Linke hilft auch bei der Heimschule

Döbeln

Mit roten Rosen für Rosa durchs Schneegestöber: Am 15. Januar 1919 ermordeten rechte Freischärler Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Am Wochenende drauf ehrt Die Partei Linke ihre großen Vordenker normalerweise in größerer Besetzung. In diesem Jahr fiel das wegen der Pandemie bescheidener aus – als Soloauftritt der Landtagsabgeordneten Marika Tändler-Walenta, die im Döbelner Wettinpark in stillen Gedenken ein Blumengebinde am Ehrenmal für der Widerstandskämpfer gegen das nationalsozialistische Regime niederlegte, so wie das Tradition in Döbeln ist.

Blumengebinde gut und schön – die Partei Die Linke bietet außerdem Hilfe beim andersartigen Schulunterricht in Döbeln an. Bis auf die Schüler der Abschlussklassen haben die Schüler derzeit Heimunterricht via Internet, was auf hierzulande unter dem englischen Begriff „ Homeschooling“ läuft.

Anzeige

Hier gibt es Hilfe Hilfe beim Homeschooling jeden Dienstag von 10 – 15 Uhr im Bürgerinnenbüro Die Linke in Döbeln an der Bahnhofstraße 1a. Ansprechpartnerin: Kati Voigt Telefon: 03431/ 71 00 45 EMail: kati.voigt@dielinke-mittelsachsen.de

Für Marika Tändler-Walenta ist das aber nicht in allen Belangen das Gelbe vom Ei. „Noch längst nicht alle Familien haben zu Hause die technischen Möglichkeiten, die ihnen das Homeschooling derzeit abverlangt. Hier möchte ich gern Unterstützung leisten“, sagt die Landtagsabgeordnete der Partei die Linke. Sie bietet daher ab Dienstag in ihrem Büro für Bürgerinnen und Bürger an der Bahnhofstraße Hilfe beim Heimunterricht an. Dort besteht die Möglichkeit, sich die für das Homeschooling notwendigen Kopien und Ausdrucke kostenfrei anfertigen zu lassen.

Corona-Hilfe leistet die Linke schon das ganze Jahr über. Bereits im ersten Lockdown bot sie in Döbeln Hilfe beim Einkaufen an. Das haben die Leute damals sehr gut angenommen, sagt die Landtagsabgeordnete. Jetzt hingegen sei die Nachfrage gesunken. „Ich glaube, die Leute haben mittlerweile andere Möglichkeiten gefunden, sich zu versorgen. Unser Hilfsangebot besteht aber nach wie vor“, sagt Marika Tändler-Walenta.

Wer das Angebot „kleine Hilfe beim Homeschooling“ annehmen möchte, sollte sich vorab telefonisch im Bürgerbüro der Abgeordneten melden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich dann umgehend mit den Hilfesuchenden in Verbindung, um die kontaktlose Übergabe der Unterlagen zu organisieren. Denn auch bei der Heimschulhilfe geht der Infektionsschutz vor.

Von Dirk Wurzel