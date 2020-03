Nicht nur Zukunftsmusik: Tablets und interaktive Tafeln in der Großweitzschener Grundschule

Großweitzschen

An acht Computern lernen die Grundschüler in Großweitzschen dem Umgang mit digitalen Angeboten. An einem zusätzlichen sitzt die Lehrkraft. Mehr Hinweise darauf, dass die Grundschule digital gut aufgestellt ist, gibt es nicht. Das soll sich bald ändern. Die Gemeinde Großweitzschen als Schulträger erhält vom Freistaat Sachsen insgesamt rund 52 000 Euro, um die digitale Infrastruktur an der Bildungseinrichtung zu verbessern. Dazu gehören insbesondere die strukturierte Datenvernetzung der Schule einschließlich Wlan, digitale Displays, interaktive Tafeln und Endgeräte wie Tablets oder Laptops.

Eigenmittel nötig

„Wir haben eine grobe Planung und einige Vorstellungen“, weiß Schulleiterin Diana Hörnig. Gespräche gab es in den vergangenen Jahren immer mal wieder, langsam wird es konkret. Denn mit dem Beschluss der Gemeinderäte den Eigenanteil für die Förderung in den Haushalt einzustellen, sind die Weichen gestellt. Die Gemeinde muss demnach rund 5200 Euro aus der eigenen Tasche finanzieren, um aus mit Hilfe des Digitalpaketes aus den Vollen schöpfen zu können.

Tablets für den Unterricht

Die Schulleitung hat sich derweil schon Gedanken gemacht: „Ideen sind da. Wir gucken, was am Ende für Geld da ist und setzen dann unsere Pläne um“, so Diana Hörnig. Wünschenswert wäre eine elektronische Tafel. Außerdem ein paar Tablets, die im Unterricht von den Schülern genutzt werden könnten. „Vielleicht können wir auch unser Computerkabinett ein wenig aufstocken.“

Voraussetzung dafür, die Großweitzschener Grundschule zu digitalisieren, ist eine ausreichende Wlan-Abdeckung. „Ist die gegeben?“, wollte CDU-Gemeinderat Sven Krawczyk wissen. Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler) konnte das bejahen.

Anträge einreichen

Schon in zwei Wochen soll ein sogenanntes Leistungsverzeichnis erstellt werden. Also eine Auflistung aller benötigten beziehungsweise gewünschten Utensilien. Mit dieser konkreten Sammlung müssen bis zum 30. Juni die Fördermittelanträge bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB) eingereicht werden.

Von Stephanie Helm