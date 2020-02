„Nicht nur ein Lippenbekenntnis“: Ostrau fördert Vereine in vollem Umfang

Ostrau

Gute Nachrichten für die Vereine der Gemeinde Ostrau: „Wir können alle vorliegenden Anträge in voller Höhe bezuschussen“, erklärt Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU). Mit insgesamt rund 8.400 Euro fördert die Gemeinde ihre Vereine.

Grundlage ist die im Jahr 2014 verabschiedete Vereinsförderrichtlinie. Bis Ende November des vergangenen Jahres mussten die Vereine ihre Anträge einreichen. Bereits in der Januarsitzung der Gemeinderäte wurde über die Vergabe der Fördersummen im nichtöffentlichen Teil gesprochen. Mit dem am Dienstagabend gefassten Beschluss können die Vereine schon in dieser Woche mit dem Geld rechnen. „Die Förderung unserer Vereine ist bei uns nicht nur ein Lippenbekenntnis“, betont der Bürgermeister. Das zeigt auch das einstimmige Ergebnis. Alle Gemeinderäte sprachen sich ausnahmslos für die Förderung der Vereine aus.

Im Jahr 2019 deutlich höher

Mit 3.000 Euro bekommt der Verein Kulturdenkmal „Wilder Mann“ die höchste Fördersumme zugesprochen. Damit soll die Fertigstellung des Ballsaals bezuschusst werden. Aber auch andere Vereine wollen baulich etwas umsetzen. Der eine am eigenen Vereinsdomizil, der andere auf dem Dorfplatz. Für manche Vereine ist die Förderung vor allem eine Unterstützung, um ihre Vereinsfeste zu realisieren.

So werden die Vereine gefördert Der Freiwillige Feuerwehr Ostrau e.V. erhält 150 Euro von der Gemeinde. Damit will der Verein seine alljährlich stattfindende Veranstaltung, zu der die Alterskameraden und Ehrenmitgliedern eingeladen sind, finanzieren. Der Hundesportverein darf sich über 500 Euro freuen. Mit dem Geld will der Verein Trainingsgeräte für die Tiere anschaffen. Eine neue Tür soll das Vereinsgebäude des Jugendclubs „Bad Habit“ in Noschkowitz bekommen. Die Gemeinde unterstützt das Vorhaben mit 1.000 Euro. Nicht zum Vergnügen, sondern für die Bezahlung der anfallenden Betriebskosten, hat der Jugendverein Rittmitz 400 Euro beantragt. Der Ostrauer Rassekaninchenzuchtverein erhält 400 Euro, um das Vereinsfest im Tierheim und seine traditionelle Rassekaninchenausstellung zu finanzieren. Mit 500 Euro will der Reitsportverein Noschkowitz sein diesjähriges Reitturnier sowie neue Fenster für den Schiedsrichterturm finanzieren. Für 1.223,49 Euro wollen die Mitglieder des Schlagwitzer Heimatverein eine Natursteinmauer am Dorfplatz errichten. Der Schrebitzer Carneval-Club benötigt 800 Euro für sein diesjähriges Sommerfest. Ein Familienfest und Sprinter-Meeting möchte der Schrebitzer Verein für Kultur und Leben mit 400 Euro realisieren. 3.000 Euro bekommt der Verein Kulturdenkmal „Wilder Mann“. Das Geld sollen helfen, den Ballsaal fertigzustellen.

Die Vereinsförderung der Gemeinde Ostrau fiel in den letzten Jahren deutlich höher aus. 18.000 beziehungsweise 19.000 Euro betrug die Vereinsförderung noch in den vergangenen beiden Jahren. Das hing mit den großen Posten zusammen, die die Vereine mit eigenen Gebäuden betraf. „Dort sind Anschlusskosten für die zentrale Wasserversorgung angefallen. Diese einmaligen Summen haben wir im Rahmen der Vereinsförderung übernommen.“ Das betraf das Vereinsgebäude des Schrebitzer Carneval-Club sowie das Vereinsdomizil des Heimatvereins in Jahna.

Mehr als finanzielle Unterstützung

Schon zum Amtsantritt von Dirk Schilling wurde die Vereinsförderung von zuvor 6.000 auf 12.000 Euro angehoben. Die Summe wird jedes Jahr im Haushalt eingestellt. Dabei handelt es sich lediglich um die rein finanzielle Unterstützung. „Bauhofleistung legen wir gar nicht auf die Vereine um“, so das Gemeindeoberhaupt. So hilft der Bauhof vor allem bei den Vorbereitungen für Veranstaltungen von Vereinen. „Wenn die Rassekaninchenzüchter beispielsweise ihre Jahnatalschau veranstalten, muss der Boden der Turnhalle an der Döbelner Straße entsprechend ausgelegt werden. Da packen die Mitarbeiter des Bauhofs mit an“, weiß Schilling. „Das darf man nicht vergessen und da werden wir auch nicht müde, das auch den Vereinen immer wieder mit auf den Weg zu geben.“ Es ist ein Geben und Nehmen. Denn nicht zuletzt die Vereine sind es, die das gesellschaftliche einer Gemeinde maßgeblich mitgestalten. Das weiß auch Bürgermeister Dirk Schilling.

