Nicht ortsüblich: Roßweiner Stadtrat lehnt monströse Mauer ab

Rosswein

Angeregt diskutiert wurde im Stadtrat zum Bauantrag eines Roßweiners, der auf seinem Grundstück im Wohngebiet Nach der Sorge an seine Doppelhaushälfte ein Carport anbauen möchte. Weniger das Carport, vielmehr der in dem Zusammenhang geplante Bau einer 50 Meter langen und teilweise mehr als 2 Meter hohen Mauer stieß einigen Stadträten bitter auf.

„Das ist doch nicht normal“

Allen voran Erwin Weist ( Die Linke), der auf das Sächsische Nachbarschaftsgesetz verwies, in dem zu finden sei, dass die Einfriedung eines Grundstücks ortsüblich zu sein habe. „Das ist doch nicht normal“, brachte er sein Unverständnis über das Vorhaben zum Ausdruck – und befand sich damit in guter Gesellschaft. „Wenn wir nicht wollen, dass bald jeder so eine Mauer um sein Grundstück bauen will, müssen wir uns jetzt klar positionieren“, so die einhellige Auffassung. Und auch wenn es Peter Krause ( Die Linke) scherzhaft formulierte, als er sagte „Niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten“, so verwies er doch ernst gemeint darauf, wie es aussieht, wenn einem solchen Antrag stattgegeben würde. In Niederstriegis an der Hauptstraße steht nämlich eine solche große Grundstücksmauer. „In dem Fall kann man den Lärmschutz noch als Argument anführen, doch das zieht im Wohngebiet Nach der Sorge nicht.“

Carport ja, Mauer nein

Rico Söhnel ( CDU) schlug vor, den Beschluss aufzusplitten und dem Carportbau die Zustimmung zu erteilen. Das taten die Räte dann auch. Dem Mauerbau erteilten sie ihr gemeindliches Einvernehmen nicht – in der Hoffnung, dass das für die Bauzustimmung letztlich zuständige Bauordnungsamt im Landratsamt die Sachlage ähnlich einschätzt und der Antragsteller alternative Lösungen für sein Vorhaben findet.

Von Manuela Engelmann-Bunk