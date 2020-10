Niederstriegiser Lösch-Hydrant kann nicht genutzt werden

Niederstriegis

Wenn es in Niederstriegis brennt, dann können die Kameraden den für die Wasserentnahme vorgesehenen Hydranten nicht nutzen. Der befindet sich nämlich jenseits der Bahnschienen, auf der Seite, auf der früher die Feuerwehr ihr Domizil hatte und heute der Bauhof seine Station. An diesem Umstand hätten die Niederstriegiser gern etwas geändert. Mit Lösungsvorschlägen konfrontierten sie Bürgermeister Veit Lindner und seine Verwaltungsmitarbeiter auf der jüngsten Ortsbegehung.

Die führte nämlich auch an der Stelle vorbei, an der die Feuerwehrleute den Hydranten zukünftig gern platzieren würden. Wichtig vor allen Dingen ist ihnen dabei, dass es diesseits der Bahnschienen ist. Weil es die Bahn nicht gestattet, dass ein Schlauch unter den Schienen durchgeführt wird, weil das ein Eingriff in den Bahnverkehr wäre, kann derzeit kein Wasser vom bestehenden Unterflurhydranten gezogen werden. „Und über die Schienen können wir den Schlauch schlecht legen“, sagt Jens Funke, ehemaliger Ortschaftsrat und bei der Begehung jetzt als interessierter Bürger dabei. Schließlich fahre ab und an ja doch noch ein Zug durch Niederstriegis.

Bereits vor zwei Jahren habe es geheißen, dass die Mittel für einen neuen Hydranten bereit gestellt würden. Darauf berief sich Funke, als er das Problem erneut zur Sprache brachte. Und er hatte auch gleich einen Vorschlag dabei, wo ein neuer Hydrant aufgesetzt werden könnte. Und zwar einfach 50 Meter weiter oben in Richtung Hauptstraße, an der Kreuzung Dorfweg/Bahnberg. Dort führt die Hauptwasserleitung sowieso hin und versorgt die anliegenden Haushalte mit Trinkwasser. das kommt aus dem neuen Hochbehälter in Amerika. Warum also nicht den Hydranten dort hin bauen? Dirk Mehler, Leiter des Bauamtes der Stadt, erklärte noch vor Ort, dass man dazu erst die Veolia befragen müsse, um sicher zu gehen, dass die Trinkwasserversorgung der Anwohner im Fall einer Entnahme durch die Feuerwehr nicht beeinträchtigt wird. Jens Funke argumentierte, dass der Hydrant jetzt ja auch schon auf der Versorgungsleitung stehe und dass es keinen Unterschied mache, wenn er 50 Meter weiter oben platziert würde.

Solange die Kameraden den Hydranten jenseits der Bahnschienen nicht nutzen können, ziehen sie das Wasser aus der Mulde bzw. der Striegis. Eine dafür gemachte Entnahmestelle gibt es beispielsweise an der Kirche, am sogenannten „Winkel“. Dort befindet sich die Mündung, an der Striegis und Mulde zusammenfließen, so dass es dort eigentlich immer ausreichend Wasser gibt. Problem an der Stelle: die Zufahrt ist ziemlich beengt.

Von Manuela Engelmann-Bunk