Niederstriegiser Sportler bitten Roßwein um Hilfe

Roßwein/Niederstriegis

Die Niederstriegiser Sportler bitten die Stadt Roßwein um Hilfe. Sie möchten keine Nutzungsgebühr mehr zahlen für das Stadion in Roßwein. Dort tragen die Fußballer des kleinen SV Grün-Weiß Niederstriegis ihre Punktspiele aus. Und sie haben die Möglichkeit dort zu trainieren. Und das, obwohl im Ort ein eigenes Stadion zur Verfügung steht. Das allerdings erfüllt seit dem Hochwasser 2013 nicht mehr die Anforderungen – zumindest die für den Punktspielbetrieb nicht. Vereinschef Jens Funke trug das Anliegen im jüngsten Ortschaftsrat vor. Und bat Ortschaftsratschef Frank Trommer darum, seinen schriftlich formulierten Antrag an die Stadt Roßwein mit in die bevorstehende Haushaltsdebatte zu nehmen.

Wenn man in Roßwein und auch Niederstriegis geahnt hätte, dass die Grün-Weißen als kleiner Freizeitsportverein bald eine Fußballmannschaft haben würden, die im Punktspielbetrieb aktiv ist, wäre die Diskussion vor ein paar Jahren vielleicht anders verlaufen.

Kostenlose Nutzung in Aussicht gestellt

Nach dem Hochwasser 2013 haben die Niederstriegiser ihre Zustimmung erteilt, dass die Fördermittel zum Wiederaufbau des Stadions, das direkt am Ufer der Mulde liegt, nach Roßwein fließen. Gezwungenermaßen. Roßwein und Niederstriegis einigten sich per Beschluss, dass die Sportler des SV Grün-Weiß zukünftig im Roßweiner Stadion an der Vogelstange trainieren und spielen sollen. Und zwar, weil die Verantwortlichen in Niederstriegis und Umgebung keine Fläche für einen flutsicher gelegenen Sportplatz finden konnten. Das war die Voraussetzung dafür, dass die finanziellen Mittel aus dem Fluthilfefonds ins Roßweiner Stadion investiert werden konnten. Wären sie nicht nach Roßwein geflossen, wäre die Fluthilfe schlichtweg verfallen. Den Niederstriegiser Sportlern sollte per städtebaulichem Vertrag, die Nutzung des Roßweiner Stadions garantiert werden, ohne dass sie höhere Kosten haben als bis dahin. Genau darauf beruft sich Jens Funke jetzt. „Uns ist damals durch den Bürgermeister eine kostenlose Nutzung in Aussicht gestellt worden“, sagt der Vereinschef der Grün-Weißen.

Eigenes Stadion muss unterhalten werden

De facto haben die Niederstriegiser Sportler inzwischen höhere Kosten. Das sind keine Riesensummen, aber sie stellen für den kleinen Verein eine Belastung dar. Nicht nur die Gebühren für die Nutzung des Roßweiner Stadions müssen gezahlt werden. Auch das eigene Stadion, das ja immer noch existiert, und auch von der Öffentlichkeit mit genutzt wird, muss unterhalten werden. Das sind immerhin zwischen 7 000 und 8 000 Euro im Jahr. Viel für einen Verein, der aktuell nur 125 Mitglieder in fünf Abteilungen hat. Die meisten sind Freizeitsportler. Doch die Fußballer, die der Verein vor zwei Jahren bei sich aufgenommen hat, sind im Punktspielbetrieb aktiv – und müssen mindestens die Pflichtspiele in Roßwein absolvieren.

In Roßwein laufen die Haushaltsplanungen für das kommende Jahr. Und die Niederstriegiser Sportler hoffen.

Von Manuela Engelmann-Bunk