Niederstriegiser zweifeln Sinn von Baumpflanzaktion an

Als in Ullrichsberg am Muldeufer jüngst mehrere hundert Bäume gepflanzt wurden, fanden das sicher viele Leute gut. Definitiv nicht alle. Im Niederstriegiser Ortschaftsrat zeigte man sich angesichts der Vielzahl an jungen Pflanzen jetzt nicht nur überrascht, sondern irgendwie auch gar nicht begeistert. Ob es dafür überhaupt eine Genehmigung gegeben habe?

„Ich hab überhaupt nichts gegen Baumpflanzungen, aber ausgerechnet dort unten?“, sagte Simone Maul und auch Ortsvorsteher Frank Trommer sieht die Wahl des Platzes am Muldeufer eher kritisch. Beide haben die zurückliegenden Hochwasser in der Gemeinde hautnah miterlebt. Dass die Bepflanzung die Fließgeschwindigkeit der Mulde bei Hochwasser verringern soll, könne er nicht nachvollziehen, sagt Frank Trommer. Vielmehr sorgt er sich, dass die Bäume durch die Wucht des Wassers ausgerissen würden und dann die Brücke verstopfen könnten, was dem Ablauf des Wassers wiederum hinderlich wäre. Außerdem hieße es doch immer, dass sich der Fluss ausbreiten können muss. Die Bepflanzung stünde dem doch wohl eher im Weg.

Wolfgang Müller, der mit seiner Immobilienfirma die Baumpflanz-Aktion der Döbelner Initiative „Wir für eine nachhaltige Stadt“ maßgeblich unterstützt und vorangetrieben hat, hat vor allem den Hochwasserschutz im Blick. Aus diesem Grund engagiere er sich überhaupt so stark für die Baumpflanzungen.

Seit Mitte letzten Jahres beschäftigt sich Wolfgang Müller intensiv mit der Frage, was für den Hochwasserschutz unternommen werden könnte. „Mehr Breite, wie es eine Maßnahme wäre, können wir dem Fluss nicht geben“, sagt Müller, der tief in das Thema gegangen ist und entsprechende Anfragen unter anderem an den Naturschutzbund gestellt hat. Baumpflanzungen, um die Fließgeschwindigkeit zu bremsen, war ein zweites empfohlenes Mittel. Um die richtigen Bäume zu pflanzen, hat er sich vom örtlichen Revierförster beraten lassen. Mit dem Besitzer des Grundstücks an der Mulde in Ullrichsberg hat Wolfgang Müller die Bepflanzung auch vertraglich geregelt.

So weit, so gut. Und wie sieht es mit einer behördlichen Genehmigung aus? Die liegt natürlich vor. „Als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, wusste ich auch nicht, dass man für diese Baumpflanzungen eine Erlaubnis benötigt“, sagt Müller. Braucht man aber. Erstbepflanzungsantrag nennt sich das und der muss beim Landkreis gestellt werden. Das hat Wolfgang Müller gemacht. Die Behörde hat aus seinen ursprünglich geplanten 2 500 Bäumen auf rund 10 000 Quadratmetern 600 genehmigte auf einer kleineren Fläche gemacht. Der fünf Seiten umfassende Bescheid stammt vom 2. Oktober des vergangenen Jahres. Wolfgang Müller, dessen erklärtes Ziel es ist, Döbeln vor dem Hochwasser zu schützen, sagt auch, dass er gern auch auf einer Fläche weiter vorn, also näher an Döbeln gepflanzt hätte. Doch dort ist der Uferbereich zu schmal. „Da passen keine Bäume hin.“ Mit Roßweins Bürgermeister Veit Lindner stand Müller, der im nächsten Jahr unbedingt noch mehr Bäume am Flusslauf entlang in die Erde bringen möchte, zum Vorhaben auch in Kontakt. Das Stadtoberhaupt hat die Aktion in Ullrichsberg und den Einsatz für den Hochwasserschutz begrüßt.

