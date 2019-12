Niemand interessiert sich für Freiberg – immer mehr Döbelner fahren mit DL

Mittelsachsen

Die Heimatkennzeichen stehen bei den Fahrzeughaltern im Landkreis weiter hoch im Kurs. Auch im zurückliegenden Jahr haben sich wieder mehr Mittelsachsen für das heimische Kürzel auf dem Nummernschild entschieden, wie zum Beispiel für das „DL“, das für Döbeln steht. Das belegen die Zahlen, die Landrat Matthias Damm ( CDU) am Montag beim Jahresrückblick der Kreisverwaltung in Freiberg vorstellte. „Wir wissen, dass das ein Thema ist, das die Bürger bewegt. Das hatten auch die Diskussionen gezeigt, als es um die Wiedereinführung der Altkennzeichen ging“, sagte Damm.

Zuwachs beim DL am größten

Der Fahrzeugbestand im Landkreis Mittelsachsen insgesamt ist erneut leicht angestiegen. Die Zahl der Autos, Lastkraftwagen, Krafträder und Anhänger betrug Ende November dieses Jahres 262.801. Das sind rund 2.500 Fahrzeuge mehr als im November des Vorjahres. Dass sich immer mehr Mittelsachsen für ein sogenanntes Heimatkennzeichen entscheiden, verdeutlicht die Verteilung des Fahrzeugbestandes auf die Kennzeichen. Während die Zahl der FG-Kennzeichen (für Freiberg) weiter gesunken ist – von rund 144.000 im Jahr 2018 auf nunmehr rund 141.000 – stieg die Zahl der MW ( Mittweida)-, DL ( Döbeln)-, HC ( Hainichen)-, RL ( Rochlitz)-, BED ( Brand-Erbisdorf)- und FLÖ ( Flöha)-Nummernschilder.

Der Zuwachs beim „DL“ ist am größten. 39.226 Fahrzeuge waren Ende November mit dem Döbeln-Kennzeichen unterwegs. Das sind 1.591 mehr als vor einem Jahr. Selbst das Rochlitzer RL verzeichnete einen Zuwachs von 1.143.

Bunter Kennzeichen-Mix

„Auch das Mitbringen anderer Kennzeichen in den Landkreis steigt stetig“, sagt Sandra Börngen, Referatsleiterin der Kfz-Zulassungsbehörde im Landratsamt. Bereits seit vier Jahren können Fahrzeughalter bei einem Umzug das bisherige Kennzeichen bundesweit mitnehmen. Dadurch gebe es im Landkreis einen bunten Kennzeichenbestand. „Zum Stichtag 30. November sind 4.583 mitgenommene Kennzeichen im Landkreis Mittelsachsen aktiv“, so Börngen. Neben C ( Chemnitz), L ( Leipzig), DD ( Dresden), ERZ (Erzgebirgskreis) und Z ( Zwickau) seien auch vereinzelte Kennzeichen wie beispielsweise B ( Berlin), M ( München) oder Landkreis Vorpommern-Rügen (RÜG) im Fahrzeugbestand Mittelsachsen zu verzeichnen. Im Gegenzug seien zum selben Stichtag 6.421 mittelsächsische Kennzeichen aus dem Landkreis Mittelsachsen mitgenommen worden.

Erstzulassung 1906

Der Landrat weiß auch über das älteste Fahrzeug Bescheid, das im Landkreis Mittelsachsen zugelassen ist: „Es handelt sich um ein Kraftrad mit der Erstzulassung 1. Juli 1906. Da fragt sich doch, ob Fahrzeuge, die heutzutage gebaut werden, auch so ein stattliches Alter erreichen können.“

Ein „E“ auf dem Nummernschild

Reine Elektro-Fahrzeuge sind in Mittelsachsen jetzt 210 Stück zugelassen (Stand Ende November), davon sind 179 Pkw. Fahrzeuge mit dem E-Kennzeichen sind es 235, dazu zählen auch bestimmte Hybrid-Autos. Auf Antrag können solche Mobile den abschließenden Buchstaben „E“ auf dem Kennzeichenschild führen. Das berechtigt zum Beispiel zum Parken innerhalb speziell gekennzeichneter Flächen.

Von Olaf Büchel