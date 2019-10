Nikita: Katzenjunges springt dem Tod von der Schippe

Roßwein

Der kleine schwarze Kater mit den weißen Pfoten ist aufgeweckt. Nikita haben ihn Michaela Filla und ihre Mitstreiterinnen bei der Roßweiner Katzeninitiative genannt. Dass Nikita jetzt so munter spielt, neugierig jeden Besucher untersucht und auch wieder aussieht wie eine Katze, hat er der Pflege von Michaela Filla zu verdanken. Und der Entscheidung von Tina Gebhardt. Die Ordnungsamtschefin aus dem Roßweiner Rathaus nämlich hatte das mutmaßlich acht Wochen alte Tier bei einem ihrer Einsatz gefunden. Völlig abgemagert, verfloht, verwurmt. „Das Tier sah nicht aus, als würde sich jemand darum kümmern“, sagt Gebhardt. Hätte sie die Katze nicht mitgenommen, da wiederum ist sich Michaela Filla sicher, hätte das Tier nicht mehr lange überlebt.

Bis auf die Knochen abgemagert war Nikita, konnte sich kaum noch auf den Beinen halten, war völlig dehydriert. „Es war nicht mal erkennbar, ob es ein Kater oder eine Katze ist“, schildert Michaela Filla den bedauernswerten Zustand des kleinen Katers. Sie päppelt das junge Tier nun seit einer Woche in ihrer Tierheilpraxis auf und will es fit für eine Vermittlung machen.

Tierheime sind voll

Normalerweise kümmert sich Roßweins ausschließlich über Spenden finanzierte Katzeninitiative um streunende Katzen. Die Tiere, die keinen Besitzer haben, werden an aktuell zwei Futterstellen von den momentan drei Mitstreiterinnen versorgt. Je nach finanziellen Mitteln werden die Tiere auch kastriert, um ein weiteres unkontrolliertes Ausbreiten zu verhindern. Mittlerweile hat sich in der Stadt herumgesprochen, dass sich die tierlieben Frauen auch um Fundtiere kümmern, die besonderer Pflege bedürfen.Erst im Sommer hatte Michaela Filla drei Katzenbabys bei sich aufgenommen, die ausgesetzt worden waren und ohne ihr Eingreifen dem Tod geweiht gewesen wären. Für Tina Gebhardt war das einer der Gründe, warum sie den kleinen Nikita in die Bahnhofstraße gebracht hat. Michael Filla hat die Bereitschaft erklärt, Welpen aufzunehmen. Alles andere geht nicht. Sie weiß, dass die Tierheime voll sind und gerade bei so jungen Tieren die 1:1-Betreuung wichtig ist. Zur Regel werden sollte das aber nicht, auch wenn sie es prinzipiell besser finden würde, wenn die Tiere bei ihr abgegeben würden anstatt sie zu vernachlässigen.

Nikita war wohl kein Streuner

Dass Nikita kein Streuner ist, sondern einen Besitzer gehabt haben muss, schließt seine neue Pflegerin aus dem verhalten des jungen Katers. „Er war überhaupt nicht scheu, lieb, gut händelbar und er kannte ein Katzenklo.“ Sie appelliert einmal mehr an Besitzer, sich ordentlich um ihre Tiere zu kümmern. Dazu gehöre nicht nur regelmäßiges Füttern, sondern beispielsweise eben auch das Kastrieren, um ungewollte Vermehrung zu vermeiden. „Wir wissen vom Hörensagen, dass es leider viele Leute hier in Roßwein gibt, die ihre Katzen nicht gut behandeln.“ Andererseits gäbe es auch ganz andere Menschen. Solche, die Futterspenden bei der Initiative abgeben, damit die Streuner versorgt werden können. Oder solche wie in Ullrichsberg, wo Einwohner gemeinsam auch streunende Katzen versorgen.

Nikita hat es noch einmal geschafft. Dem kleinen Kater geht es gut und er kann darauf hoffen, bald in ein liebevolles Zuhause vermittelt zu werden. „Ein paar Interessenten haben wir schon“, ist Michaela Filla froh.

