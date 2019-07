Waldheim

Der Werder sieht schon sehr nach Rummel aus. Etliche Schausteller haben bereits ihre Fahrgeschäfte auf der Waldheimer Festinsel abgestellt und bereiten sich auf das Stadtfest vor. Dazwischen wuselt Stadtfestorganisator Nino Richter und koordiniert einige Arbeiten. So zeigte er zum Beispiel am Dienstag den Mitarbeitern des Bauhofes, wo genau die Markthütten hin sollten und wies den Radladerfahrer ein.

Ratskeller mit Stadtfest-Debüt

„Mit dem Bauhof ist ein tolles Arbeiten. Heute riefen sie mich an und fragten, ob sie die Marktbuden gleich bringen können, weil sie gerade Luft hatten“, sagt Nino Richter. Im Bereich der Werder-Bühne finden Stadtfest-Besucher ab dem 2. August Neuheiten im gastronomischen Programm. „Der Ratskeller beteiligt sich erstmals mit einer Weinlounge und bietet Flammkuchen an“, sagt der Organisator. Das Weinangebot wird etwas exklusiver ausfallen. In der Lounge wird es die edleren Rebsäfte geben. Außerdem bekommt der Bereich um die Bühne an der großen Trauerweide auch ein Sonnensegel.

Alle Gastro-Stände stehen aber noch längst nicht. Nino Richter hat bereits Linien mit Sprühfarbe auf der Wiese gezogen, welche die künftige Standfläche markieren. Donuts, Langos, Bier und Cocktails, um nur einige zu nennen, werden die Standbetreiber am ersten Augustwochenende auf dem Werder feilbieten. Currywurst natürlich auch und auch anderes Grillgut vom Rundgrill.

Schausteller gehen mit der Zeit

Nino Richter kommt selten über den Festplatz ohne kurzen Plausch mit den Schaustellern. Mit Familie Meyer aus Dresden zum Beispiel, die schon seit langem mit dem „Scheibenwischer“, also einer Art riesiger Schaukel, zum Stadtfest nach Waldheim kommen. „Eigentlich stamme ich aus einer Landwirtschaftsfamilie“, sagt Frank Meyer. Aber sein Ur-Ur-Großvater gewann Ende des 19. Jahrhunderts ein Karussell – eins, das Pferde ziehen. „Das ließ er dann auch fahren und merkte, dass man damit auch Geld verdienen kann“, sagt Frank Meyer. Und so wurden die Meyers Schausteller.

Pferde haben sie heute nicht dabei, der Scheibenwischer braucht aber Strom. Die virtuellen Welten, in die die Besucher eintauchen können, hängen auch an der Strippe. Spezielle Brillen ermöglichen räumliches Sehen und so zum Beispiel Reisen unter Wasser. Die Schausteller gehen mit der Zeit.

Neues gegen Langeweile

Klassisches Fahrgeschäft ist da wiederum das Breakedance-Karussell, das Jugendliche als Zielgruppe hat. Und auch einen Freifallturm gibt es erstmals auf dem Werder zum diesjährigen Stadtfest. Nino Richter schafft es, den Gästen immer was Neues zu bieten, sodass es nicht langweilig wird. Als Klassiker fehlen natürlich Autoscooter und Schießbude nicht.

Schalmeien, Schlager, Rock ’n’ Roll – vielfältig ist auch das Musikprogramm des diesjährigen Stadtfestes. So wird Gert Christian seine Hymne „Sag ihm auch...“ singen, die Cover-Piraten eine Show veranstalten.

Von Dirk Wurzel