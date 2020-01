Noch nie gab es so wenige mittelsächsische Arbeitslose wie 2019

Mittelsachsen

Der Dezember 2019 hat dem mittelsächsischen Arbeitsmarkt und insbesondere der Region Döbeln noch mal einen Dämpfer verpasst. Die Agentur für Arbeit in Freiberg zieht mit Blick auf das gesamte vergangene Jahr jedoch ein positives Fazit. Denn zum ersten Mal seit Erfassung der Arbeitslosenstatistik im Jahr 1991 ist die Arbeitslosenquote im Durchschnitt unter die Fünf-Prozent-Marke gefallen. „In Mittelsachsen gab es noch nie so wenige arbeitslos gemeldete Menschen wie im Jahr 2019. Die Wirtschaft in der Region ist in den letzten Jahren stark gewachsen und bietet Menschen ohne Arbeit gute Perspektiven und Chancen“, betont Susan Heine, Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Freiberg, in einer Mitteilung am Montag. Des Weiteren befinde sich die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen auf einem gute Niveau. 8.700 Arbeitsstellen sind der Agentur im Verlauf des vergangenen Jahres gemeldet worden.

Region Döbeln ist Schlusslicht

Im Durchschnitt lag die Zahl der als arbeitslos gemeldeten Personen in 2019 bei 7.532. Das sind fast zehn Prozent weniger als in 2018 und sogar rund 63 Prozent weniger als noch vor zehn Jahren, als im Schnitt 20.662 Personen arbeitslos gemeldet waren. Auf die verschiedenen Geschäftsstellen der Freiberger Arbeitsagentur heruntergebrochen, ist die Region Döbeln mit einer durchschnittlichen Arbeitslosenquote von 6,1 Prozent das Schlusslicht. Freiberg (4,9 Prozent), Hainichen (4,4) und Flöha (4,0) stehen besser als die Region um die Muldestadt da.

Die meisten freien Stellen meldeten in 2019 Unternehmen aus der Arbeitnehmerüberlassung – also Zeitarbeitsfirmen. Dort waren 2.690 Plätze im Angebot. „Einen hohen Bedarf hatten ebenfalls Betriebe aus dem Verarbeitenden Gewerbe (1.288), dem Bereich Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (1.054) sowie dem Gesundheits- und Sozialwesen (647)“, heißt es dazu weiter von Seiten der Arbeitsagentur.

Stabiles Beschäftigungsniveau prognostiziert

Für dieses Jahr prognostiziert Geschäftsführerin Heine ein stabiles Beschäftigungsniveau und stellt zwei Kernfaktoren, die die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt maßgeblich beeinflussen werden, heraus: Fachkräftemangel und Inklusion. „Diese Herausforderung wird immer größer, wenn das verfügbare Bewerberpotenzial mehr und mehr zurückgeht“, gibt Heine mit Blick auf die Suche nach gut qualifizierten Fachkräften zu bedenken. Dem wollen die Freiberger mit zielgerichtete Qualifizierungen und Weiterbildungen entgegentreten. Davon sollen auch Menschen, die es schwerer als andere haben, ins Berufsleben einzusteigen, profitieren. Dazu zählen unter anderem Personen, die keinen Berufsabschluss haben, nach einer beruflichen Auszeit auf den Arbeitsmarkt zurückkehren oder älter als 55 Jahre sind. Und eben auch Menschen mit Behinderung. „Gerade den Gedanken der Inklusion behinderter Menschen werden wir auch 2020 unserem Handeln voranstellen“, verspricht Susan Heine. Zudem sollen Langzeitarbeitslose verstärkt unterstützt werden.

Mit Hoffnung blickt die Geschäftsführerin auf neue rechtliche Grundlagen: „Durch das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz, welches am 1. März 2020 in Kraft tritt, wird der Rahmen für die Einwanderung von Fachkräften aus Ländern außerhalb der EU nach Deutschland erweitert. Damit bieten sich für Betriebe und Unternehmen neue Chancen qualifiziertes Personal zu rekrutieren.“

Von André Pitz