Noschkowitz kämpft bei MDR-Wettbewerb „Frühlingserwachen“ um den Sieg

Noschkowitz

Wenn eins ganz sicher ist, dann das: Die Gemeinde Ostrau ist für jeden Spaß zu haben. Und das auch mal ganz kurzfristig und aus der Kalten heraus. Der beste Beweis dafür ist die Teilnahme am Wettbewerb „Frühlingserwachen“ des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR). Dort kämpfen drei Orte, jeweils aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, darum, 5000 Euro zu ergattern. Dafür muss in einer Hau-Ruck-Aktion ein besonderes Projekt innerhalb kürzester Zeit umgesetzt werden.

Neuer Glanz für riesiges Areal

In diesem Jahr ist die Gemeinde mit Noschkowitz dabei. Das Areal im Noschkowitzer Wald, dort wo auch der Jugendclub „Bad Habit“ mit Bühne, Buden und Vereinshaus sein Domizil hat. Jedes Jahr, es sei denn Corona machte dem einen Strich durch die Rechnung, finden dort Fischerfest, Osterfeuer, Schlagerparty oder Summer-Sun-Disco statt. Doch das Areal ist in die Jahre gekommen. Der Zahn der Zeit hat ordentlich genagt. Das soll beim „Frühlingserwachen“ der Vergangenheit angehören. Der Schandfleck soll in neuem Glanz erstrahlen.

Großer Vorher-Nachher-Effekt

Ganz kurzfristig meldete sich der MDR bei Bürgermeister Dirk Schilling. Könnt ihr nicht, wollt ihr nicht, hieß es da. Und die Gemeinde kann und will. „Erst haben wir an zwei unserer Spielplätze gedacht – in Rittmitz und Zschochau. Doch die Projekte sind zu klein“, erklärt das Gemeindeoberhaupt. Beim Spaziergang mit dem Hund stößt Dirk Schilling auf den Noschkowitzer Wald. „Das hat Potenzial, hat eine ordentliche Größe und verspricht den größten Vorher-Nachher-Effekt.“ Er fackelt nicht lang und klingelt bei Tilo Grundmann durch. Der ist Vorsitzender des „Bad Habit“-Vereins. Und auch er muss nicht lange überlegen. „Man kann hier viel machen“, sagt er. Das Areal ist für die Öffentlichkeit gemacht, zu tun gibt es eine Menge. Ein Zaun müsste errichtet werden, der Parkplatz hat auch schon bessere Zeiten erlebt. Die Stände könnten eine Frischekur gebrauchen und ein paar Bänke müssten ausgewechselt werden.

Drei Orte kämpfen um den Sieg

Ins Rennen geht Noschkowitz mit Gommern (Sachsen-Anhalt) und Neustadt an der Orla (Thüringen). Schon im März soll das „Frühlingserwachen“ starten. Dann schaut die MDR-Moderatorin Gesine Schöps in der Gemeinde Ostrau vorbei, holt Vereine und Unternehmen ins Boot und stellt den Zuschauern das Projekt in Noschkowitz vor. Am 7. Mai fällt dann der Startschuss für den großen Arbeitseinsatz im Noschkowitzer Wald. Sechs Stunden Zeit bleiben dann, um das Vorhaben in die Tat umzusetzen. Gebraucht wird dafür jede helfenden Hand.

Mügeln schon 2019 dabei

Wie es gehen kann, zeigte Mügeln im Jahr 2019. Damals war die Stadt Teil der MDR-Aktion, unterlag nur knapp dem damaligen Sieger Tangerhütte aus Sachsen-Anhalt. Die Mügelner gaben auf dem Grundstück der Grundschule „Tintenklecks“ alles, um das Freigelände um ein Klassenzimmer im Grünen und einen Bolzplatz im angrenzenden ehemaligen Pfarrgarten zu erweitern. Den Tipp, mal bei den Ostrauern anzufragen, gab übrigens Bürgermeister Johannes Ecke. Er wusste, wenn es schnell gehen muss, ist man hier richtig.

Einen ersten Besuch statteten MDR-Moderatorin Gesine Schops und ihr Kollege Ulf Kneschke dem kleinen Örtchen Noschkowitz schon ab. „Die Gemeinde Ostrau hat nach unserer Anfrage nicht lange überlegt und sofort mit sehr großem Engagement, außerordentlichem Enthusiasmus und Einsatzwillen losgelegt“, sagt Katrin Stolle aus der Pressestelle des MDR. „Innerhalb von nur zwei Tagen war die überzeugende Idee geboren. Und dass Ostrau sein Herzensprojekt unbedingt umsetzen möchte – diese Bereitschaft haben wir spätestens bei der Vor-Ort-Besichtigung gespürt.“

Dass man mit Noschkowitz und dem „Bad Habit“-Verein die richtige Wahl getroffen hat, daran hat auch Bürgermeister Dirk Schilling keine Zweifel. „Ich setze da sehr viel Vertrauen rein, dass die das hinkriegen“, sagt er. „Das Areal hat eine Historie für unsere Gemeinde. Viele haben dort schon getanzt, ich auch.“ Und auf eins kann sich Ostrau immer verlassen: Sowohl die zahlreichen Vereine als auch engagierte Unternehmen sind für solche Aktionen immer zu haben.

Live-Show beim Gewinner

In den nächsten Wochen soll am Plan für das „Frühlingserwachen“ in Noschkowitz gefeilt werden. Das Ziel ist klar: die 5000 Euro einheimsen. Der MDR wird von allen Aktionstagen live im Fernsehen und im Radio berichten. Abgestimmt werden kann nach Abschluss der Aktion: Das Voting läuft ab dem 9. Mai. Wer das „Frühlingserwachen“ gewonnen hat, wird am 13. Mai bei „MDR um 4“ bekannt gegeben. Die Sendung wird dann ganz im Zeichen dieser Aktion stehen – mit Live-Schalten aus allen drei Kandidatenorten. Auf den Sieger warten ein Preisgeld sowie eine Live-Dankesshow aus dem Gewinnerort am 28. Mai, um 20.15 Uhr, im MDR-Fernsehen. Bis dahin gibt es noch viel zu tun. Allen voran: So viele Bürger wie möglich für die Aktion begeistern, damit – wie in Mügeln – einige Hundert Helfer im Noschkowitzer Wald mit anpacken.

Ort einmal „durchlüften“

Die MDR-Aktion „Frühlingserwachen“ gibt es seit 2017. Es steht für eine Aktion, die gemeinschaftlich, stimmungsvoll und nachhaltig sein soll. Der Frühling ist der optimale Zeitpunkt, um gemeinsam mit den Einwohnerinnen und Einwohnern der Kandidatenorte sprichwörtlich durchzulüften und im Rahmen eines gemeinschaftlichen Arbeitseinsatzes für den Ort etwas Nützliches zu schaffen. Gleichzeitig soll engagierten Menschen, Vereinen, Initiativen oder Unternehmen, die alle dazu eingeladen sind, sich mit Ideen, Sach- und Geldspenden oder der eigenen Arbeitskraft einzubringen, eine Bühne geboten werden. Und: Die Projekte sind nachhaltig – jeder soll möglichst lange Freude daran haben.

Alle drei Kandidaten und ihre Projekte Ostrau geht für Sachsen an den Start: Hier soll das seit Jahrzehnten bekannte Veranstaltungs- und Vereinsgelände im Noschkowitzer Wald wachgeküsst werden. Das große Areal mit Freilichtbühne, Versorgungshütten und der Waldbar hat wahrlich schon bessere Zeiten erlebt. Die Kegelbahn ist nicht mehr nutzbar, einige der Holzhütten sind kaputt, Bänke, Zäune und Unterstände warten auf eine Generalüberholung. Das Gelände soll wieder aufgewertet werden – als attraktiver Veranstaltungsort. Gommern in Sachsen-Anhalt hat sich vorgenommen, die Freiflächen seiner Grundschule „Am Weinberg“ neu zu gestalten. Dabei soll sich der seit Jahren brachliegende ehemalige Schulgarten in eine öffentlich nutzbare Grünanlage für Jung und Alt verwandeln – mit Sitzgelegenheiten, überdachtem Grillplatz und kleiner Aktionsfläche. Und noch viel mehr wird sich auf dem riesigen Gelände des angrenzenden Schulhofs tun: Hier sind unter anderem ein kleiner Schulgarten und ein grünes Klassenzimmer geplant. Und natürlich werden auch die bestehenden Freizeitanlagen saniert oder erneuert. Neustadt an der Orla als Kandidat für Thüringen will ein neues Ausflugs-Highlight schaffen. Zu Füßen des mächtigen Bismarckturms vor den Toren der Stadt soll das Areal um die Fuchsteiche zum Spielen und Entspannen aufgewertet werden. Rund um das märchenhafte Gewässer sollen Erlebnisstationen für Groß und Klein entstehen, die versiegte Mückerquelle soll wieder sprudeln und eine verfallene Brücke durch das Sumpfgebiet neu entstehen. Auch der Bismarckturm selbst hat einige Schönheitsreparaturen nötig.

Von Stephanie Helm