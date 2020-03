Nossen: Mit der Dampflok durch den Zellwald und ins Vogtland

Nossen

Mit den beliebten Dampflok-Sonderfahrten für Familien startet der Verein IG Dampflok Nossen am Karfreitag (10. April) nicht nur in den Zellwald, sondern auch in sein diesjähriges Ausflugsprogramm. Um 10 und um 14 Uhr wird der Zug im Bahnhof Nossen losrollen. Es geht auf eine 24 Kilometer lange Tour nach Freiberg und zurück. In Freiberg ist um 11:25 oder um 15:25 Uhr Abfahrt. Es gibt mehrere Unterwegsstationen, insbesondere für Großvoigtsberg wird der Osterhase einige Überraschungen vorbereiten.

Reizvolle Fahrt

Gezogen wird der historische Wagenpark samt Speise- und Getränkeservice von der Dampflok 50 3610. „Die Fahrt auf der Zellwaldbahn-Strecke ist ein besonderes Erlebnis. Seit 1977 ruht dort der Personenverkehr, nur Sonderzüge, ein wenig Güterverkehr und Überführungsfahrten finden sporadisch noch statt. Fast die Hälfte der Fahrzeit geht es durch den Zellwald, eine überaus landschaftliche reizvolle Gegend, die man bei schönem Wetter natürlich bei offenem Fenster genießen kann“, sagt Andreas Rost von der IG Dampflok Nossen. Gern könnten die Fahrgäste auch die Dampflok in Augenschein nehmen. Diese benötige für diese anstrengende Bergfahrt einiges an Wasser und Kohle. Bei den Zwischenaufenthalten sind laut Andreas Rost Fotomöglichkeiten für die ganze Familie gegeben.

Auf ins Vogtland

Für den Ostersonnabend ist eine größere Reise ins Vogtland geplant. Von Nossen (7:15 Uhr) fährt der Sonderzug über Roßwein, Döbeln, Erlau und Chemnitz nach Zwickau und von dort über das Streckennetz der Vogtlandbahn hinauf nach Rodewisch und Falkenstein. Die Teilnehmer der Sonderfahrt können während des fünfstündigen Aufenthalts ein organisiertes Ausflugsprogramm nutzen. Die Wernesgrüner Brauerei lädt zur Besichtigung und Verkostung ein. „Alternativ bietet unser Verein einen Ausflug mit der Schmalspurbahn Schönheide inklusive eines Besuches des Bürstenmuseums an“, sagt Andreas Rost. Erst am späten Abend erreichen die Fahrgäste ihre Ausgangsbahnhöfe.

Rechtzeitig buchen

Wegen der erfahrungsgemäß großen Nachfrage empfiehlt sich eine frühzeitige Buchung beider Sonderfahrten. Der Verein informiert auf seiner Internetseite über den schnellen Weg der Reservierung.

www.BwNossen.de

Von DAZ