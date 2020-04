Nun doch wieder Hui: Döbeln hat seine Gakendelle zurück

Döbeln

Zugeben: So einen richtigen Achterbahneffekt, wie ihn die frühere Gakendelle zu bieten hatte, den gibt es (noch?) nicht. Aber so ein kleines „Hui“ wird einem schon entlockt, wenn man über die Bodenwelle der neuen B 175 bei Döbeln-Ost rollt.

Bergan deutlicher zu spüren

Mit 100 Kilometer pro Stunde durften die Kraftfahrer nach Freigabe der Piste im vergangenen Jahr die lang gezogene Kurve hinauf zum Autobahnanschluss Döbeln-Ost nehmen. Das Gleiche galt für die Fahrt in entgegengesetzter Richtung. Damit ist es nun allerdings erst einmal vorbei. Seit einigen Tagen gibt es für einen längeren Abschnitt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von „70“, verbunden mit der Warnung „Unebene Fahrbahn“, im Volksmund auch „Bodenwelle“ genannt. Die neue kleine Delle in der noch jungen Fahrbahn bekommt der bergan in Richtung Choren fahrende Kraftfahrer recht deutlich zu spüren, kurz nach dem er das große, rechts unten liegende Regenrückhaltebecken passiert hat. Bergab in Richtung Döbeln ist die Delle nur ganz schwach wahrnehmbar.

Betroffene Stelle schon markiert

Vermutlich ist der Untergrund des für die neue Trassenführung aufgeschütteten Straßendammes etwas abgesackt. Die Bitumendecke gab damit ebenfalls nach. Über die genaue Ursache will das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) noch Auskunft geben. Nach einer Anfrage der DAZ vor Ostern hieß es von der Behörde, dass sie nach den Feiertagen informieren will. Interessant dabei: Könnte die Fahrbahn noch weiter und schlimmer absacken? Erfolgen spezielle Untersuchungen, um das herauszufinden? Wann wird der Schaden behoben und sind damit Verkehrseinschränkungen verbunden?

Auf jeden Fall dürfte das Amt von der Bodenwelle Kenntnis haben. Denn der betroffene Bereich ist bereits farblich markiert.

Viele Furchen im Hang

Größere Unterspülungen der Bitumendecke sind an der Stelle der Unebenheit nicht zu erkennen. Dafür viele kleine und größere Furchen im Hangbereich neben der Fahrbahn. Diese zeugen von den Rinnsalen, die sich abseits der vorhandenen großen Einlaufbauwerke bilden, wenn bei Regengüssen das Oberflächenwasser von der Straße abfließt. Der Hang des Dammes ist mit speziellen Matten gesichert, die größere Ausspülungen und ein Abrutschen von Erdmassen verhindern sollen.

Restarbeiten laufen

Während sich die Straßenbauexperten nun damit befassen dürften, wie Gakendelle junior ausgebügelt werden kann, laufen die Restarbeiten im Umfeld des Autobahnzubringers, so an den Rad- und Wirtschaftswegen und im Bereich des Chausseehauses (Abzweig Zschäschütz). Dort stellen die Arbeiter den direkt am Gebäude vorbeiführenden Rad- und Gehweg noch fertig und haben die zugesagten Stützmauern errichtet.

Von Olaf Büchel